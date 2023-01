SDP:n Lindtman keskustan toiminnasta: ”Ei ollut aiempien sitoumusten mukaista”

Pääministeripuolue SDP:n kansanedustajat kävivät tänään vakavahenkisen keskustelun hallituskumppani keskustan toiminnasta translain valiokuntakäsittelyssä, kertoo demarien eduskuntaryhmän johtaja Antti Lindtman. Marja Luumi

Lindtman kirjoittaa Facebook-päivityksessä ryhmän pitävän välttämättömänä, että kaikki hallituspuolueet toteuttavat yhdessä sovittua hallitusohjelmaa ja toimivat rehtien yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

– Hallituskumppaneiden tiedossa on ollut, että on joitakin keskustan kansanedustajia, jotka eivät voi uudistusta tukea. Yhtä selvää on, että jokainen hallituspuolue on sitoutunut uudistuksen toteuttamiseen. Keskustan toiminta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ei ollut hallituspuolueiden aiempien keskustelujen ja sitoumusten mukaista, hän kirjoittaa.

Lindtmanin mukaan ryhmä odottaa tuloksia pääministeri Sanna Marinin (sd.) ilmoittamista hallituksen johdon keskusteluista. Marin sanoi aiemmin tänään aikovansa keskustella tilanteesta keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa.