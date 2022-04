SDP:n Lindtman kuvailee selontekoa: rehellinen, suora ja realistinen – ”Venäjästä on tullut aggressiivinen ja häikäilemätön”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tiivistää tuoreen selonteon arvion Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta kolmeen sanaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Rehellinen, suora ja realistinen.

Lindtman avaa tiedotteessaan, mitä selonteko viestii.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi. Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen.

– Venäjästä on tullut aggressiivinen, häikäilemätön ja arvaamaton ja se on valmis rikkomaan sotilaallisella voimankäytöllä kansainvälistä oikeutta ja sopimuspohjaista turvallisuusjärjestystä.

– Tilanteessa, jossa Venäjä pyrkii rakentamaan etupiiriä ja on pyrkimyksissään valmis käyttämään myös sotilaallista voimaa, reagoimatta jättäminen saattaisi johtaa liikkumatilamme kaventumiseen.

Hänen mielestään selonteon arvioihin on helppo yhtyä. Käsittely siirtyy nyt eduskuntaan ja Lindtman pitää selontekoa hyvänä pohjana käsittelylle.

– On tärkeää, että eduskunnassa käydään huolellisesti mutta viivyttelemättä läpi Nato-jäsenyyden vaikutukset ja riskit. Myös ne näkökohdat, joita julkiseen selontekoon ei voi kirjoittaa. Mitä huolellisemmin eri vaikutukset ja varautumisemme niihin on punnittu, sitä vakaammalla pohjalla ratkaisumme on.

Lindtman painottaa, että tässä työssä puolueiden ja valtionjohdon on kyettävä hyvään ja oikea-aikaiseen yhteistyöhön, jossa yhden näkökohdan on ohjattava päätöksentekoa ylitse muiden: Suomen ja suomalaisten turvallisuus.