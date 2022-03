SDP:n Mäkinen: ”Parasta turvallisuuspolitiikkaa on syrjäytymisen ehkäisy”

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen peräänkuuluttaa toimenpiteitä valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon pohjalta ennaltaehkäisyyn, turvallisuusviranomaisten toimintaedellytysten turvaamiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta on tänään palautekeskustelussa

– Vaikka kansainvälisessä tilanteessa ja Suomen turvallisuusympäristössä – sitä myöten myös sisäisen turvallisuuden saralla- on selonteon käsittelyn aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia, on ydinongelmamme pysyneet samoina, eikä niistä saa kääntää huomiota pois muuttuneesta tilanteesta huolimatta, Mäkinen korostaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös hyvä muistutus siitä, että muuttuvassa maailmassa on valtavan tärkeää huolehtia, että Suomi on tulevaisuudessakin turvallinen maa jokaiselle.

– Näin olemme myös kansakuntana vahva kohtaamaan erilaisia kriisejä.

”On voitava luottaa siihen, että apua on saatavissa nopeasti ja tehokkaasti.”

Mäkinen muistuttaa, että sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen vaatii pitkäjänteistä ja laaja-alaista, ongelmien juurisyihin vaikuttavaa politiikkaa, mutta myös panostuksia korjaaviin toimenpiteisiin ja niiden resursseihin tässä ja nyt.

– Suomen sisäiselle turvallisuudelle parasta turvallisuuspolitiikkaa on syrjäytymisen ehkäisy ja eriytymiskehityksen pysäyttäminen. Laadukas koulutus, peruspalvelut, asuntopolitiikka ovat avaimia turvallisempaan ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan.

Hän huomauttaa, että kaikkia uhka- ja vaaratilanteita emme kuitenkaan voi estää ja siksi turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiin on panostettava voimakkaasti.

– Onnettomuuksien, erilaisten häiriötilanteiden tai rikosten tapahtuessa on Suomessa voitava luottaa siihen, että apua on saatavissa nopeasti ja tehokkaasti.

Mäkinen huomauttaakin, että turvallisuusviranomaisten resurssit pitäisi saada pitkäjänteiselle ja kestävälle pohjalle. Sisäisen turvallisuuden selonteon ja sen mietinnön yksimielinen hyväksyminen antaa pitkäjänteiselle kehittämiselle tukevan pohjan.

– Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja kasvuun. On äärimmäisen tärkeää, että järjestäytyneen rikollisuuden vastainen strategia päivitetään mahdollisimman pian ja lainsäädännössä olevat puutteet korjataan.