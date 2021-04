SDP:n Mäkynen: ”Asiat ovat tärkeitä, mutta niiden pitää olla myös mittasuhteissa”

Hallitus neuvottelee tänään kuudetta päivää puoliväliriihessä. Säätytalossa paikalla on paraikaa hallituksen johtoviisikko. Johannes Ijäs Demokraatti

Ennen tämän päivän neuvotteluja eri puolueiden eduskuntaryhmät olivat koolla.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, millainen henki demariryhmässä aamupäivällä oli, onko tilanne huolestuttava?

– Ryhmä on luottavainen siihen, että kaikki tehdään, mikä on tarpeen. Luottamus pääministeri Marinia (sd.) ja meidän neuvottelijoita kohtaan on kova. Porukka on yhtenäinen. Se on henki, Mäkynen vastaa.

– Meidän ryhmäkokoukset ovat olleet selkeitä. Viesti, joka sieltä tulee on se, että pääministeri Marinilla (sd.) on todella vahva tuki etsiä ratkaisua, hän jatkaa.

Mäkynen uskoo, että puoliväliriihessä löytyy lopulta kaikkia puolueita tyydyttävä ratkaisu.

– Kyllä. Uskon.

– Jos neuvottelu- ja kompromissihalua on, ratkaisu löytyy. Tässä puhutaan kuitenkin isossa kuvassa budjetin prosentin osista. Tällaisessa kriisitilanteessa koronan keskellä asiat ovat tärkeitä, mutta niiden pitää olla myös mittasuhteissa. Hallituksen toimintakykyä ihmiset varmasti odottavat kaikista eniten. Se on tärkeintä keskellä kriisiä, Mäkynen näkee.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko antoi tänään ymmärtää, että neuvotteluja ei ole edistänyt se, että eilen esillä ovat olleet satojen miljoonien veronkorotukset. STT:lle kommentoineen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan korotuksia olisi esitetty ainakin työnantajien sivukuluihin.

Matias Mäkynen ei halua lähteä kommentoimaan tietoja verotuksesta tai muutoinkaan neuvottelujen yksityiskohtia.