SDP:n Mäkynen hämmästelee TEM:in toimia sähkötukikiistassa – ”Ei kauhean vastuullista suhtautumista”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen kummastelee työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiaosaston ”toistuvia kommentteja ja vastuun siirtoa” sähkötukien valmistelussa. Mäkynen arvelee, että virkamiehet ovat lähinnä halunneet vältellä hintasäännöstelyä. Simo Alastalo Demokraatti

TEMin energiaosaston hallitusneuvos Arto Rajala totesi tänään STT:lle, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) antoi toimeksiannon uusien sähkön hintaa koskevien tukitoimien valmistelusta 13. joulukuuta.

Lintilä totesi itse Helsingin Sanomissa 14. joulukuuta, että valmistelutyötä on tehty ministeriössä jo pitkään, mutta ”emme ole tehneet sitä julkisuudessa, koska olemme hakeneet työrauhaa”. Ministerin ja virkamiesten lausunnot vaikuttaisivat siis olevan ristiriidassa, mutta Lintilää ei ole lomansa vuoksi tavoitettu asiaa kommentoimaan.

Mäkysen käsitys on, etteivät Lintilän puheet pidemmästä valmistelusta pidä paikkaansa.

– Ministeri on sanonut, että on valmisteltu viikkoja mutta esimerkiksi talousvaliokunnalle ei ole kerrottu mistään valmisteluista, kun olemme kysyneet asiasta valiokunnan kuulemisessa. Oma käsitykseni on, että valmistelua ei juurikaan ole ollut.

TALOUSVALIOKUNNAN kuulemisissa on Mäkysen mukaan kysytty muun muassa kysyntäjoustojen lisäämisestä tai hintasäännöstelyn tuomisesta osaksi Fingridin toimenkuvaa, mutta ministeriön vastaus on ollut joka kerta kielteinen.

– Olemme kuulleet lähinnä siitä mikä ei ole mahdollista, mutta itselleni ei ole syntynyt käsitystä, että mitään valmistelua olisi ollut käynnissä ennen kuin sitten tehtiin tämä julkinen avaus, kun näytti, että mitään ei tapahdu.

Mäkynen viittaa SDP:n eduskuntaryhmän sähkön hintakattoa koskevaan avaukseen, joka tehtiin 14. joulukuuta.

Tutkijat ovat pohtineet sähkön hintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia kansallisesti päätettäviä tukitoimia jo pian sodan syttymisen jälkeen. Eduskunnan talousvaliokunta on Mäkysen mukaan seurannut sähkön hintaa mahdollisten tukitoimien näkökulmasta koko vuoden. Myös SDP:n eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä ovat puhuneet asiasta kesäkokouksissaan ja syksyn mittaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi 14. joulukuuta Brysselissä, että TEM sai tehtävän valmistella ”uusia välineitä” jo 1. syyskuuta päättyneessä budjettiriihessä. Budjettiriihen kirjauksessa ei kuitenkaan erikseen mainita työ- ja elinkeinoministeriötä.

Mäkynen hämmästelee, että valmistelun puutteista on julkisuudessa vastuutettu pääministeriä.

– Siitä vasta meteli syntyisi, jos pääministeri hyppisi vastuuministereiden tontilla kaikissa tärkeimmissä asioissa. Kyllähän tämä on aivan selvä. Energiaosaston johtaminen kuuluu sinne vastuuministerille ja sieltä on odotettu ja aika kohteliaasti toivottu esityksiä läpi syksyn.

Mäkysen mukaan taustalla eivät ole niinkään toimeksiannon puutteet vaan ministeriön tapa katsoa asiaa.

– Ministeriössä ei ole nähty, että hinta on se varsinainen ongelma, vaan ongelmana on pidetty toimitusvarmuutta. Hinta on nähty lähinnä sosiaalipoliittisena kysymyksenä, joka on jonkun muun kuin työ- ja elinkeinoministeriön hoidettava.

OLETKO sitä mieltä, että ministeri Lintilä on jättänyt hommansa hoitamatta?

– Olen samaa mieltä mitä olin jo syyskuun lopulla, että lisätoimia olisi tarvittu myös työ- ja elinkeinoministeriön sääntelyn puolella, mitä he nyt valmistelevat. Vastaus on pitkään ollut se, että ei ole mahdollista, ei pysty tekemään. On sääli, että asioita pitää viedä eteenpäin julkisen paineen kautta, jolloin aikaisemmin mahdottomina pidetyt asiat alkavatkin olla mahdollisia.

– En tiedä voiko sanoa, että on mokattu. Mielestäni toiminta on ollut tietoista. Olemme olleet siitä koko ajan sitä mieltä, että olisi syytä tehdä voimakkaampia toimia, mutta Lintilän puolella on sitten oltu toista mieltä.

Mäkysen mukaan sähkötukien valmistelut ovat edenneet takaperoisessa järjestyksessä. Puolueet ovat esittäneet vaihtoehtoja ja virkamiehet ampuneet niitä alas tarjoamatta tilalle omia vaihtoehtoja.

– Tilanne on ollut hyvin nurinkurinen. Lähtökohdan pitäisi tietysti olla se, että ministeriössä valmistellaan erilaisia vaihtoehtoja ja sitten poliitikot ottavat kantaa, että mitkä parhaiten täyttävät ne tavoitteet, jotka poliittisesti on asetettu. Tässä tapauksessa kyse siitä, että ihmiset selviävät talven yli näistä korkeista hinnoista.

MINISTERIÖSSÄ on Mäkysen mukaan kannettu huolta sähkön toimitusvarmuudesta ja pelätty markkinasääntelyä. Normaalioloissa painotus on ymmärrettävä, mutta markkinat eivät parhaillaan toimi normaalisti.

– Ehkä se tiivistyy tällaiseen markkinat hoitaa -dogmiin. Tässä tapauksessa se ikävä kyllä tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät lämmitä talojaan tai pysty maksamaan laskujaan, joutuvat maksukyvyttömyysongelmiin ja kärsivät siitä sitten pitkän aikaa. Se on yksi tapa suhtautua tähän, mutta ei meidän mielestä kauhean vastuullinen.

Korjattu klo 19.11. SDP:n eduskuntaryhmä esitti sähkön hintakattoa 14. joulukuuta.