SDP:n Mäkynen harkitsee kokoomuksen lakialoitteen allekirjoittamista – eteneekö neuvotteluissa kaatunut esitys sittenkin?

Hallituksen tänään julistettuun poliittiseen sopuun kuuluu se, ettei niin kutsuttua tutkimus- ja kehittämistoiminnan T&K-verokannustinta yrityksille viedä eduskunnan käsittelyyn. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiasta oli saavutettu aiemmin parlamentaarinen sopu työryhmässä, jota vetää SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen. Ryhmän varapuheenjohtajana puolestaan toimii oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Mykkänen sanoo, että hallituksen esitys oli surkea.

– Ja erityisesti se harmittaa henkilökohtaisesti, että T&K-verovähennys jäi tässä sijaiskärsijäksi ja ikään kuin panttivangiksi – oletan, että maastapoistumisverolle (eli arvonnousuvero, joka ei myöskään etene) ja kumppaneille. Sitten vastaavasti demarit blokkasivat tämän T&K-verovähennyksen, vaikka se oli yhteisesti parlamentaarisessa työryhmässä sovittu.

Uskotte, että demarit on blokannut?

– No vasemmisto laajemmin, mutta ei kai vasemmistoliitto yksin tässä mitään blokkaile, Mykkänen vastaa.

Mykkänen kehuu Mäkysen vetäneen hyvin työryhmää.

– Sen takia tämä harmittaakin, että se (T&K-verovähennys) oli meille kuitenkin keskeinen asia siinä sovussa. Nyt ensi vuonna käy niin, että itse asiassa hallitus päästää T&K-määrärahat laskuun. Tämä verovähennys olisi ollut ainoa elementti, jolla olisi kasvatettu julkisia panostuksia. Nyt sekin sitten romuttui, Kai Mykkänen sanoo.

– Minusta tässä vedettiin matto T&K:n parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajan alta. Hän oli takuuna sille, että luotiin tämä sopu, jossa oli osana T&K-määrärahavähennys. Nyt eivät määrärahat kasva eikä veroporkkanaa kuulu. Se oli harmi sinänsä ja kertoo, että ei ole kykyä enää ratkaista mitään uutta. Ollaanko me sitten toimitusministeristön omaisessa tilassa, hän jatkaa.

Myöskään esimerkiksi esitys ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamisesta ei etene hallituksesta eduskuntaan.

– Minusta se oli valitettavaa, että hallitus petti oman ohjelmansa työllisyystoimista, jotka jo alun perin olivat meidän mielestämme alimitoitettuja. Nyt sitten tämäkin jää siitä pois. Huono homma. Kyllä olisi pitänyt pystyä tekemään julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia selvästi enemmän tällä kaudella, Mykkänen kommentoi.

MATIAS Mäkynen toteaa, että T&K-verovähennyksen jääminen hallituksen pöydälle on takaisku.

– Minä olen sitä mieltä, että parlamentaarisesti sovitut asiat olisi pitänyt jättää neuvottelujen ulkopuolelle. Tämä ei ole nyt hyvä asia. Toisaalta se esitys olemassa ja se on valmis annettavaksi periaatteessa milloin tahansa. Ei tämä nyt välttämättä mikään merkittävä takaisku ole, mutta tarkoittaa kuitenkin sitä, että nyt vuodenvaihteessa tämä vähennys ei tule voimaan.

Mäkynen pitää todennäköisenä, että asia siirtyy seuraavalle hallitukselle. Hän kuitenkin raottaa toisenlaistakin vaihtoehtoa.

Hänen vetämänsä parlamentaarinen työryhmä on koolla ensi viikon keskiviikkona, koska ryhmän tehtävänä on viime vuoden raportin seuranta.

– Kyllä me tästä asiasta varmasti keskustelemme ja mietimme, mikä on paras tapa edistää parlamentaarista sopua. Yksi vaihtoehto on nyt kokoomuksen tekemä lakialoite. He ovat tehneet esityksen sisältöisen lakialoitteen, Mäkynen sanoo.

Hän sanoo harkitsevansa vakaasti allekirjoittavansa kokoomuksen lakialoitteen, johon T&K-vähennys kuuluu, huomenna.

– Periaatteessa se, minkälaisen määrän kokoomuksen aloite saa allekirjoituksia ei ole nyt ehkä ratkaisevaa. Jos parlamentaarisesti päätetään edistää asiaa, sehän on eduskunnassa mahdollista, vaikka siinä olisi vain yksi nimi.

Mykkänen on kertonut lakialoitteesta eilen Twitterissä.

Oletteko siis sitä mieltä, että se voisi edetä lakialoitteen kautta kuitenkin vielä tällä kaudella?

– Sitä nyt selvitetään ja mietitään, että olisiko sille mahdollisuutta.

Voisiko se silloin tulla voimaan vuoden alusta?

– En ole varma. Tätä ei ole vielä sen tarkemmin selvitetty, mutta se on yksi vaihtoehto, jota tässä kannattaa selvittää. Todennäköisesti ensi keskiviikkona parlamentaarisessa työryhmässä keskustellaan tästä enemmän.

MYKKÄSEN syytöksiä siitä, että T&K-verovähennysten olisi kaatunut SDP:n vastustamiseen Mäkynen ei nile.

– SDP kannattaa esitystä ja sen antamista. Se on ihan selkeätä. Niin kuin (maa- ja metsätalousministeri Antti) Kurvinen sanoi A-studiossa, keskusta jarrutti jo sovittuja esityksiä ja kun päädyttiin siihen, että mitään veroesityksiä ei anneta, vähennyskin kaatui samalla. SDP ei ole vaatinut näiden asioiden sitomista eikä SDP ole vaatinut tämän kaatamista. Me olemme sitoutuneet tähän parlamentaariseen sopuun ja haluamme pitää siitä kiinni.

Vasemmistoliittoko tämän halusi kaataa?

– Sitä pitää kysyä neuvottelijoilta. Minä tiedän vain, että SDP kannattaa tätä ja on esityksen antamisen kannalla.

Mykkäsen puheisiin siitä, että myös Mäkysen jalkojen alta on vedetty matto, Mäkynen toteaa seuraavasti:

– Niin kuin sanoin, on tämä takaisku, että asia ei etene nyt niin nopeasti kuin mahdollista. Mutta kyllä meillä on esimerkiksi rahoituslaki jo tällä hetkellä eduskunnassa ja asiat kuitenkin etenevät. Meillä on ensi vuoden budjetissa yli 300 miljoonan euron lisäykset T&K:hon. Kyllä asiat kuitenkin menevät samalla myös eteenpäin. Tämä on takaisku, mutta en usko, että tämä on mitenkään kohtuuttoman pitkä. Kyllä viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa tämä pitää viedä seuraavaan hallitukseen ja voimaan, Mäkynen vastaa.

– Koska sopu on kuitenkin tehty vuoteen 2030 ulottuvaksi ja verovähennyskin pysyväksi, ei tämä nyt mattoa vedä jalkojen alta. Jos puolueet ovat parlamentariseen työhön sitoutuneita edelleen, tätä pystytään edistämään ja tullaan edistämään, hän jatkaa.

PÄÄMINISTERI Sanna Marin (sd.) sanoi tänään medialle eduskunnassa pitävänsä erittäin tärkeänä parlamentaarista sitoutumista 4 prosentin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan panostuksiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

– Me olisimme mielellämme tätäkin esitystä vieneet eteenpäin, mutta tämä oli yhdelle ryhmälle kynnyskysymys, kun nämä muut veropohjaa vahvistavat esitykset kaatuivat keskustan vastustukseen.

Veropohjaa vahvistava esitys olisi ollut esimerkiksi arvonnousuvero, joka sekään ei siis etene eduskuntaan.