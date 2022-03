SDP:n Mäkynen nostaisi pienimpiä eläkkeitä ja sosiaaliturvaetuuksia – ”Kansanedustajien tulotasolla elävät eivät tukea tarvitse”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen esittää ratkaisuina energiakriisin kohottamiin elinkustannuksiin indeksikorotusta pienimpiin eläkkeisiin ja sosiaaliturvaetuuksiin. Tämä kohdentaisi tuet hänen mukaansa niitä aidosti tarvitseville, toisin kuin suorat rahalliset korvaukset kaikille autoilijoille. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Varmaan jokainen meistä on huomannut kohonneet hinnat niin bensapumpuilla, ruokakaupoissa kuin myös kodin sähkö- ja lämpölaskuissa. Eniten nämä tuntuvat kuitenkin heidän kukkaroillaan, joilla on ollut jo entisestään tiukkaa – kansanedustajien tulotasolla elävät eivät tukea tarvitse, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

– Hintojen kohoaminen alkoi jo ennen Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan, ja odotettavissa on, että parhaillaan käynnissä oleva kriisi vain kiihdyttää hintojen nousua. Siksi on mielestäni tarpeellista nostaa pienimpiä eläkkeitä ja sosiaaliturvaetuuksia seuraavan lisätalousarvion yhteydessä, hän sanoo.

Mäkysen lisäksi indeksikorotusta on esittänyt sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.). Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on Uutissuomalaisen mukaan valmis harkitsemaan esitystä. Etuuksien nostoon tarvittava rahoitus löytyy Mäkysen mukaan yli odotusten kohonneesta arvonlisäveropotista.

– Raakaölyn maailmanmarkkinahinta on nostanut polttoaineiden pumppuhintaa jo pidempään, ja kohonneen hinnan myötä myös valtion keräämä polttoaineiden arvonlisäveron kokonaismäärä on luonnollisesti kohonnut. Valtiovarainministeriö on arvioinut lisäverotuloksi 60 miljoonaa, mutta tämä on hyvin varovainen laskelma, Mäkynen arvioi.

Jo aiemmin korotetun työmatkavähennyksen ja nyt esitettyjen pienimpien eläkkeiden ja sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotusten kaltaiset toimet eivät Mäkysen mielestä kuitenkaan yksistään riitä ratkaisuksi energiakriisiin.

– Kotitalouksien tukeminen akuutisti hintojen noustessa on vain laastari, ja oleellista on löytää ratkaisuja alkuperäiseen ongelmaan, eli irtautua vauhdilla riippuvuudesta venäläistä energiaa kohtaan. Tämä tapahtuu vauhdittamalla parhaillaan käynnissä olevien tuulivoimahankkeiden valitus- ja lupaprosesseja niin, että rakentaminen pääsisi alkamaan mahdollisimman pian. Esimerkiksi Vaasan hallinto-oikeudelle on saatava nopeasti lisäresurssia suman purkuun, Mäkynen sanoo.

Mäkysen mukaan myös lisäydinvoimalle ja uuden laitetoimittajan löytämiselle on tarvetta, etenkin nyt kun Fennovoima-hanke ei voi hänen mukaansa toteutua sellaisenaan venäläisen Rosatomin toimittamana. Kehysriihessä olisi syytä myös edistää pienydinvoiman koeluvituksia, hän katsoo.

– Päästötön energia on tie halvempaan energiaan. Lisäksi se tuo työtä, sillä Suomessa on valtavasti osaamista ja yrityksiä siirtymää toteuttamaan, Mäkynen päättää.