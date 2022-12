SDP:n Malm: Epävarmoina aikoina tarvitaan vakaata ja reilua työelämää – ”Tulevaisuuteen on helpompi suhtautua luottavaisesti”

Sopimisen kulttuuri on suomalaisen työelämän vahvuus, josta tulee pitää kiinni etenkin vaikeina aikoina, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm muistuttaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Malmin mukaan vakaalla ja reilulla työelämällä on tärkeä rooli siinä, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

– Tulevaisuuteen on helpompi suhtautua luottavaisesti, kun omat oikeudet on turvattu. On kestämätöntä, että työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa halutaan heikentää paikallisen sopimisen nimissä, vaikka suomalaiset elävät nyt suuremmassa epävarmuudessa kuin pitkiin aikoihin, Malm sanoo tiedotteessa.

Paikallisen sopimisen puolestapuhujilta tuntuu Malmin mukaan myös unohtuvan, että paikallinen sopiminen on mahdollista jo nyt. Malm nostaa tuoreeksi esimerkiksi imatralaisen tehtaan, jossa hän itsekin on toiminut aiemmin pääluottamusmiehenä.

– Eilen uutisoitiin Imatran terästehtaasta, jossa joitakin vuoroja on jätetty ajamatta sähkön hintapiikkien vuoksi. Tuotantokatkoksista on pystytty sopimaan lyhyellä aikataululla, ja taukojen aikana työntekijät ovat olleet koulutuksissa, lomalla tai tehneet rästihommia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että paikallinen sopiminen onnistuu kyllä, jos työnantajalla on aidosti tahtoa reiluun sopimiseen, Malm sanoo.

Malm lisää, että järjestäytyneellä työnantajalla on jo nyt mahdollisuus sopia paikallisesti monista asioista, kuten työviikon aloituksesta ja lopetuksesta, tuotantopalkkioista, vuorojen pituuksista ja työaikapankista.

– Tämä ei kuitenkaan kaikille riitä, vaan Suomessa on tahoja, joiden mielestä paikallista sopimista on edistetty tarpeeksi vasta sitten, kun työehtosopimusten yleissitovuus on romutettu. Tämä on käsittämätöntä, sillä työehtosopimusten yleissitovuus on tässä maassa yleisesti sovittu asia ja yleissitovuudella on suomalaisten laaja tuki.

Malm huomauttaa tiedotteessa, että työehtosopimusten yleissitovuudesta luopuminen asettaisi työntekijän alttiiksi palkkasyrjinnälle ja työehtojen heikennyksille.

– Emme kaipaa tällaista yhtään enempää suomalaisille työmarkkinoille. Päinvastoin tarvitsemme jatkossa tiukempaa työtä alipalkkauksen estämiseksi ja palkka-avoimuuden edistämiseksi.