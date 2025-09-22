Politiikka
22.9.2025 05:32 ・ Päivitetty: 22.9.2025 05:32
SDP:n Malm: Hallitus hyökkää työntekijöiden perusoikeuksia vastaan – ”Suomea ajetaan kauemmas muista Pohjoismaista”
SDP:n kansanedustaja Niina Malmin mukaan työtuomioistuimen ratkaisu IAU:n ulosmarssista Helsinki-Vantaalla osoittaa, kuinka Petteri Orpon (kok.) työrauhalainsäädännön uudistus on johtanut kohtuuttomiin sanktioihin työntekijöille.
Malm sanoo kannanotossaan, että laki on epätasapainoinen ja hyökkää palkansaajien perusoikeuksia vastaan. Sen sijaan työnantajille ei ole luvassa tiukennuksia.
Työtuomioistuin totesi viime perjantaina Ilmailualan Unioni IAU:n ja sen ammattiosastojen jäsenten joulukuussa 2024 toteuttamaan ulosmarssin Helsinki-Vantaan lentoasemalla olleen laiton. Tapaus on merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen työtuomioistuimen antama ratkaisu hyvityssakoista viime vuoden toukokuussa voimaan tulleen työrauhalainsäädännön uudistuksen jälkeen.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan ratkaisu osoittaa, että sakkolaki heikentää palkansaajan perusoikeuksia.
– Lain kuuluu turvata heikommassa asemassa olevaa; taas nähdään, mihin Orpo-Purran hallituksen toimet purevat. Palkansaajaan, jolta viedään vähäisetkin mahdollisuudet vaikuttaa työelämään, Malm sanoo kannanotossaan.
TYÖTUOMIOISTUIMEN ratkaisussa nähtiin ensimmäistä kertaa, kuinka suuriksi sanktiot palkansaajille ja liitoille nousivat. Malmin mukaan kyse on räikeästä epätasapainosta.
– Nyt nähdään, että laki tuottaa todella isoja sanktioita. Eduskuntakäsittelyn aikana puhuttiin, että sakot nelinkertaistuvat, mutta tässä kasvoivat vielä enemmän, Malm sanoo.
Lisää aiheesta
– Lainsäädännössä on kyse arvovalinnoista, ja pääministeri Orpon arvovalinnat ovat suoraan työnantajan kynästä.
KANNANOTON mukaan hallituksen suuri sumutus on naamioida työmarkkinaheikennykset pohjoismaisen mallin mukaisiksi.
– Lakko-oikeuteen puuttuminen on jälleen yksi hallituksen päätöksistä, joka hyödyttää vain työnantajaa. Samaan aikaan, kun hallitus mukamas tekee pohjoismaista mallia, se itse asiassa ajaa Suomea vain kauemmaksi muista pohjoismaista, Malm kommentoi.
– Mitään tasapuolisuutta ei ole. Kaikki revitään palkansaajien selkänahasta. Näin toimitaan lakkojenkin suhteen, jotka ovat viimesijainen keino kertoa mielipide.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.