SDP:n Malm: Hallitus hyökkää työntekijöiden perusoikeuksia vastaan – ”Suomea ajetaan kauemmas muista Pohjoismaista”

Malm sanoo kannanotossaan, että laki on epätasapainoinen ja hyökkää palkansaajien perusoikeuksia vastaan. Sen sijaan työnantajille ei ole luvassa tiukennuksia.

Työtuomioistuin totesi viime perjantaina Ilmailualan Unioni IAU:n ja sen ammattiosastojen jäsenten joulukuussa 2024 toteuttamaan ulosmarssin Helsinki-Vantaan lentoasemalla olleen laiton. Tapaus on merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen työtuomioistuimen antama ratkaisu hyvityssakoista viime vuoden toukokuussa voimaan tulleen työrauhalainsäädännön uudistuksen jälkeen.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan ratkaisu osoittaa, että sakkolaki heikentää palkansaajan perusoikeuksia.

TYÖTUOMIOISTUIMEN ratkaisussa nähtiin ensimmäistä kertaa, kuinka suuriksi sanktiot palkansaajille ja liitoille nousivat. Malmin mukaan kyse on räikeästä epätasapainosta.

– Nyt nähdään, että laki tuottaa todella isoja sanktioita. Eduskuntakäsittelyn aikana puhuttiin, että sakot nelinkertaistuvat, mutta tässä kasvoivat vielä enemmän, Malm sanoo.