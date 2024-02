SDP:n Malm ja Kymäläinen: Nyt puhaltavat oikeat tuulet – tuulivoiman rakentaminen keskittynyt liikaa länteen

SDP:n kansanedustajat Suna Kymäläinen ja Niina Malm pitävät työryhmän asettamista merkittävänä ratkaisuna tuulivoiman rakentamisen kasvuun Kaakkois-Suomessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö asettivat viime viikolla työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on parantaa tuulivoimahankkeiden etenemisen edellytyksiä itäisessä Suomessa. Työryhmä aloitti toimintansa 1. helmikuuta. Sen työ päättyy 30. kesäkuuta tänä vuonna.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on kasvanut viime vuosina nopeasti. Valitettavasti tuulivoiman rakentaminen on keskittynyt maamme läntisiin osiin, Kymäläinen ja Malm huomauttaavat.

– Yksi vaikuttava tekijä investointien alueelliseen sijoittumiseen ovat olleet puolustusvoimien tarpeet ja aluevalvontajärjestelmän aiheuttamat rajoitteet. Jospa tähän saataisiin nyt ratkaisu, puolustusvaliokunnan varajäsen Suna Kymäläinen toteaa tiedotteessa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella pitkän aikavälin visio tuulivoimatuotannon sijoittumisesta koko maahan. Selvitettävänä ovat kaikki esteet ja kokonaisuuteen vaikuttavat syyt, niin kansalliset kuin kansainvälisetkin.

– On selvää, että puolustuspoliittiset seikat on huomioitava ratkaisuja tehtäessä, mutta jos merkittäviä esteitä ei ole tai ne pystytään ratkaisemaan, on puhdas energiatuotanto tervetullut myös itään, Sd-kansanedustajat huomauttavat.

ENERGIAJÄRJESTELMÄN hajauttaminen ja alueiden elinvoimaisuus painavat heidän mukaansa myös vaakakupissa.

– Alueen asukkaat ja teollisuus tarvitsevat energiaa, mieluusti puhdasta ja läheltä. On huolehdittava alueen huoltovarmuudesta ja teollisuuden investointikyvystä. Tuulivoiman rakentaminen on puolustuspoliittisten ratkaisujen lisäksi elinkeino- ja ympäristökysymys, SDP:n varapuheenjohtaja, tulevaisuusvaliokunnan jäsen Niina Malm korostaa.

Alueen elinvoima on myös turvallisuuspoliittinen kysymys, kansanedustajat toteavat.

– On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta alueelle saadaan lisää investointeja, työtä ja hyvinvointia.