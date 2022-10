SDP:n Malm: Koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudesta on päästävä eroon – ”Jokainen työpaikka tarvitsee monenlaisia ihmisiä”

Naisten ja miesten jakautuminen eri ammatteihin on saatava pysähtymään, SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo. Koulutusalojen eriytymistä nais- ja miesvaltaisiin aloihin ja sen vaikutuksia avataan tuoreessa Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Malm huomauttaa tiedotteessaan, että Kalevi Sorsa -säätiön eilen julkistamasta raportista nousi julkisuudessa esiin varallisuuden erittäin vahva keskittyminen ylimmälle yhdelle prosentille viime vuosikymmeninä sekä tarve uudistaa verojärjestelmää tasapainoisemmaksi eri tuloluokkien välillä.

– Tämä on aivan oikein, mutta vähemmälle huomiolle jäivät ongelmat koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudesta ja sitä myöden kehittyneestä epätasa-arvosta palkkauksessa. Tilanne on se, että teollisuudessa on pulaa naisista ja julkisella puolella miehistä, ja asialle on syytä tehdä jotain, Malm vaatii tiedotteessa.

Malm muistuttaa, että Suomi on valtiona ja yhteiskuntana sitoutunut tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

– Julkisuudessa on puhuttu paljon naisten koulutusvalinnoista ja esimerkiksi siitä, miksi useampi nainen ei kouluttaudu tekniikan aloille. Vähemmän puhutaan kuitenkin miesten koulutusvalinnoista ja siitä, miksi useammat miehet eivät kouluttaudu hoiva-alalle. Tämä olisi kuitenkin tärkeää myös yhteiskunnallisesti, kun hoitajista ja varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pulaa.

Teollisuus ei todellakaan ole Mordor-hommaa tai auringonlaskun ala.

TILANTEEN korjaamiseksi on Malmin mukaan olemassa keinoja. Keskeisin niistä on raportinkin mukaan naisvaltaisten, julkisten alojen työolojen ja palkkauksen parantaminen.

– Mutta myös puhetavan on muututtava. Esimerkiksi teollisuus ei todellakaan ole sellaista Mordor-hommaa tai auringonlaskun ala, mitä vielä 2000-luvun alkupuolella yleisesti väitettiin. Suomalainen teollisuus on päinvastoin vihreän siirtymän edelläkävijä, ja siellä on sijansa myös naisille.

Malm muistuttaa, että teollisuuden yritykset investoivat nyt vahvasti Suomeen esimerkiksi metsäsektorilla, kuten juuri Stora Enso Ouluun. Malmin mukaan sote-alaan on yhtä lailla panostettava, että se houkuttelisi ihmisiä.

– Koulutusvalinnat on vain saatava tasaantumaan, koska jokainen työpaikka tarvitsee monenlaisia ihmisiä ja osaamista. Samoin jokainen paikkakunta. Kyse on sekä oikeudenmukaisuudesta että demokratian toteutumisesta pidemmällä aikavälillä.