SDP:n Malm: ”Tällaisen jätti-investoinnin saaminen Suomeen kertoo siitä, että olemme kiinnostava kohde raskaalle teollisuudelle”

Norjalainen yhtiö Blastr Green Steel (Blastr) suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuusinvestoinneista.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan ilmastotoimet voivat näyttää parhaimmillaan tältä.

– Tällaisen jätti-investoinnin saaminen Suomeen kertoo siitä, että olemme kiinnostava kohde raskaalle teollisuudelle. 1 200 työpaikkaa on suuri määrä suomalaisessa teollisuudessa ja se on myös huomioitava hyvissä ajoin koulutuksessa.

– Nyt on käytettävä kaikki mahdollisuudet siihen, että työntekijät löytävät tiensä rakennettavaan tehtaaseen. Siksi on pikaisesti arvioitava, minkälaisia henkilöstötarpeita teollisuudella on ja myös koulutettava ihmisiä alalle. Tässä työnantajilla on suuri rooli. Niiden pitää toimia niin, että ala houkuttelee tulevaisuuden osaajia ja saa ihmiset sitoutumaan ja hakeutumaan koulutukseen, Malm sanoo tiedotteessa.

Malm muistuttaa, että SDP:n ilmasto-ohjelman tavoitteisiin kuuluu energiantuotannon ja teollisuuden hiili-intensiivisyyden pienentäminen.

– Inkooseen suunnitteilla oleva laitos toteuttaisi näitä molempia. Yhteiskuntaa on rakennettava pala palalta uudelleen niin, ettei se nojaa enää fossiilisiin polttoaineisiin, kuten kivihiileen, öljyyn ja maakaasuun.

Malmin mukaan teräksen tuotannolla on erityinen rooli, jotta muun muassa tuulivoimaan ja liikenteen sähköistämiseen liittyvää kehitystä voidaan edistää.