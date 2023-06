SDP:n Malm: Tämä on työntekijöiden nurkkaan ajamista

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Malm on tyrmistynyt tulevan hallituksen suunnasta. Malm sanoo, että nyt Suomi siirtyy heilahtaen oikealle. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Nyt valitettavasti nähdään, miten perussuomalaiset ovat palkansaajan puolella – eli eivät yhtään mitenkään. Hallituksen muodostaminen perussuomalaisten kanssa oli myös painava ja paljon kertova arvovalinta kokoomukselta. Suomi viedään oikealle niin talouspolitiikan kuin arvojen osalta. Tämän kaltainen hallitusvaihtoehto oikeistolaisine ohjelmineen on nähty jo monta kertaa historiassa aiemminkin, jokseenkaan Suomen historiassa näin oikealla ei ole oltu sitten sotien, Malm sanoo tiedotteessa.

Malm sanoo, että oikeistohallitus pyrkii nujertamaan työntekijöiden järjestäytymistä ja ammattiyhdistysliittoja muun muassa rajoittamalla lakko-oikeutta ja heikentämällä irtisanomissuojaa sekä määräaikaisten työsuhteiden ehtoja.

– Haluaako hallitus tietoisesti ajaa osapuolia kauemmas toisistaan, eikä edistää neuvottelemisen ja sopimisen kulttuuria? Mielestäni tämä on työntekijöiden nurkkaan ajamista. Ensin on työnantajan puolelta vuosikausia vähennetty mahdollisuuksia neuvotella asioista yhdessä ja nyt hallitus on rajoittamassa lakko-oikeuttakin. Tämä tarkoittaa vain entistä vaikeampia työmarkkinakevättä.