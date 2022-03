SDP:n Malm tiivistyvästä yhteistyöstä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa: ”Suomi huolehtii turvallisuudestaan muuttuneessa maailmantilanteessa”

Entisestään tiivistyvä puolustusyhteistyö Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm katsoo. Puolustusvoimien ja maanpuolustuksen resurssit on Malmin mukaan turvattava kaikissa olosuhteissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tapaaminen Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kanssa sekä Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) tapaaminen Ruotsin poliittisen johdon kanssa ovat Malmin mukaan ”vahva viesti siitä, että Suomi huolehtii turvallisuudestaan muuttuneessa maailmantilanteessa”.

– Ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua on syytä jatkaa niin valtiopäämiestasolla kuin kansallisesti ja mahdollisimman laajassa poliittisessa yhteisymmärryksessä, Malm sanoo tiedotteessa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja puolustusministeri Peter Hultqvist vierailivat Suomessa lauantaina. He tapasivat vierailullaan Marinin ja Niinistön lisäksi myös puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.).

Lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa Kaikkonen totesi Puolustusvoimilla olevan tarvetta lisärahoitukseen sekä nopealla aikataululla tänä vuonna että pitemmällä aikavälillä. Malm tukee aloitetta.

– Puolustusvoimien resurssit on turvattava kaikissa olosuhteissa. Mikäli lisärahoitukselle on tarvetta, näen sen myöntämiselle vahvat perusteet. Niin materiaalihankintoihin, henkilöstöön kuin kertausharjoituksiin on panostettava. Suomen turvallisuus nojaa kansainvälisten kumppanuuksien ohella ennen kaikkea vahvaan kansalliseen maanpuolustukseen, Malm linjaa.