SDP:n Malm: ”Toivon todella, että Paperiliitto ja UPM löytävät yhteisen ratkaisun pian”

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm toivoo Paperiliiton ja metsäyhtiö UPM:n löytävän yhteisen sävelen pian. Osapuolten neuvottelut työehtosopimuksesta ovat kestäneet pitkään, ja Paperiliiton lakko UPM:n toimipaikoilla on kestänyt jo yli 60 päivää.

– Toivon todella, että Paperiliitto ja UPM löytävät yhteisen ratkaisun pian, hän tviittaa.

Malm nostaa esiin kolme perustetta sille, miksi yhteisen ratkaisun löytäminen on tärkeää.

– Paperipula maailmalla on kova. Jo vapaan median kannalta on tärkeää saada oikeaa tietoa myös paperilehden tilaajille.

Toiseksi hän ottaa esiin energian.

– LUT-yliopisto on on tutkinut, että 10 sellutehdasta tuottaisi Suomen energian tarpeen synteettisen polttoaineen kautta. Jo nyt metsäteollisuus on edelläkävijä kiertotaloudessa, Malm muistuttaa.

Kolmantena hän listaa yhteiskunnan sietokyvyn.

– Resilienssi. Se on kuin kuminauha. Jotta voi virua ja joustaa pitää myös välillä palautua. Nyt sitä joustoa kaivataan kaikilta Euroopan kriisin takia.