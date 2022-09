SDP:n Matias Mäkyseltä ehdotus: ”Tämä laskisi hintapiikkejä ja hyödyttäisi kaikkia sähkönkäyttäjiä”

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kehottaa työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.) toimiin, jotta sähkön hintakriisi voidaan vielä välttää tältä talvelta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mäkynen muistuttaa tiedotteessaan, että hallitus päätti syyskuun alussa budjettiriihessä toimista, joilla kuluttajille kompensoidaan sähkön hinnan nousun vaikutuksia. Tukitoimia ovat muun muassa sähkön arvonlisäveron lasku, suora sähkötuki ja verotuksen sähköverovähennys, sekä korotukset erilaisiin etuuksiin.

”Tukitoimet ovat tärkeitä ja ne on saatava nopeasti käyttöön. Valmistelua tehdään nyt sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston virkamiehet ja ministeri Lintilä kertovat julkisuudessa lähinnä, mitä muiden on tehtävä ja miksi he eivät voi tehdä tilanteelle mitään. Tähän asenteeseen meillä ei enää ole varaa, vaan Lintilän on viimein aika ottaa vastuuta.”

PAHIN sähkön hintakriisi voidaan kuitenkin Mäkysen mukaan vielä välttää.

”EU-tason päätökset antavat hyvän selkänojan kansalliselle kysyntäjouston hankkimiselle. Yksi vaikuttavimmista keinoista olisi, että valtio ostaisi huutokaupalla yrityksiltä niin kutsuttua kysyntäjoustoa. Tällöin yritykset sitoutuisivat vähentämään sähkönkulutustaan niinä tunteina, joilla hinta on korkeimmillaan. Tämä laskisi hintapiikkejä ja hyödyttäisi kaikkia sähkönkäyttäjiä, sekä vaikuttaisi välillisesti myös kuluttajien kiinteähintaisten sähkösopimusten hintoihin.”

Mäkysen mukaan tehokkainta olisi hankkia kysyntäjoustoa yhteistyössä Ruotsin ja Viron kanssa. Kysyntäjouston kilpailutus ja tämän mahdollistavan lainsäädännön valmistelu on aloitettava työ- ja elinkeinoministeriössä viipymättä, Mäkynen vaatii.

”TEM:n energiaosastolla on myös viimein tartuttava venäläisen fossiilienergian tuontiin. Valtionyhtiö Gasum on jäänyt pattitilanteeseen, sillä sopimusteknisistä syistä pelkkä päätös kaasuntuonnin lopettamisesta ei riitä, vaan siinä tapauksessa yhtiön tulisi maksaa kaasusta vaikka se myytäisiin muualle. EU:n laajuista ratkaisua tuskin saadaan aikaan, ja asia on ratkaistava kansallisella lainsäädännöllä. Kieltämällä kansallisella lailla fossiilienergian tuonti Venäjältä suomalaiset yhtiöt voivat päästä laillisesti eroon sopimuksistaan ja välttää take-or-pay -sopimusten maksut. Tässäkin ministeri Lintilällä on avaimet käsissään.”