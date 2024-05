SDP:n Mikkoselle kiinnostava tehtävä Euroopan neuvostossa

​Kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) valittiin eilen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen raportoijaksi selvittämään, miten väärinkäytöksiä paljastavia ilmiantajia voitaisiin suojella paremmin. Demokraatti Demokraatti

”Ensuring better protection of whistle-blowers in Europe” -raportissaan Mikkonen analysoi lainsäädännön nykytilan Euroopan neuvoston jäsenmaissa, tunnistaa puuttuvat kohdat lainsäädännöstä ja tekee konkreettisia parannusehdotuksia. Asiasta tiedottaa eduskunta.

– Ilmiantajat tuottavat yhteiskunnalle suurta hyötyä paljastamalla korruptiota ja väärinkäytöksiä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Olen otettu tästä tehtävästä, joka avaa ennennäkemättömällä tavalla minulle EU-lainsäädäntöä ja eri maiden tilannetta. Pääsen myös käyttämään laajaa kielitaitoani, sillä kirjoitetaanhan raportti, päätöslauselma ja suositukset ranskaksi ja englanniksi, Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Mikkonen valittiin raportoijaksi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen oikeudellisten ja ihmisoikeusasiain komitean kokouksessa Pariisissa tiistaina.