Sdp:n Oulun piirin kevätkokous: Ilmastotyö ja korkea työllisyysaste tuovat turvaa kriisien keskelle

Sanna Marinin hallitus on tehnyt päätöksiä uusista ilmastotoimista. Päätettyjen toimien avulla on tarkoitus saavuttaa hiilineutraali Suomi 2035. Oulun piirin sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä hallituksen otteeseen ilmastoimien suhteen. Ukrainan sota korostaa ilmastopolitiikan merkitystä entisestään. ”Jokainen askel pois fossiilisista polttoaineista on askel pois Venäjä-riippuvuudesta”, sanoo piirin kevätkokouksessa puhunut SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm. Sanna Husa

Ukrainan sota tarkoittaa osaltaan korkeampia hintoja. Hallitus on valmistelemassa mallia, jolla voidaan parhaiten ja oikeudenmukaisimmin tukea kuluttajia esimerkiksi öljyn ja polttoaineen hintojen noustessa voimakkaasti. EU:ssa keskustellaan myös energiahintakaton mahdollisuudesta. Oulun piirin sosialidemokraatit korostavat vuorovaikutteisen keskustelun merkitystä ratkaisuja etsittäessä. Päätöksiä tehtäessä on kuunneltava pitkien matkojen alueilla asuvia ja lämmityskustannusten noususta kovasti kärsiviä. Oulun piirin sosialidemokraatit myös kannustavat työantajia ottamaan etätyömahdollisuudet mahdollisimman laajasti käyttöön.

Ihmisillä kaikissa ikäryhmissä on huoli toimeentulostaan. Toimeentulon ja kansalaisten turvallisuuden tunteen kannalta työllisyydellä on erityisen tärkeä ja suuri merkitys. Oulun piirin sosialidemokraatit antavatkin suuret kiitokset Sanna Marinin hallitukselle, joka on saavuttamassa 75 % työllisyystavoitteensa työllisyysasteen ollessa nyt 74 %. Koronakriisin keskellä tämän mittaushistorian ennätyslukeman saavuttaminen on erityisen hieno saavutus.

Työllisyysasteen noususta huolimatta Oulun piirin sosialidemokraatit ovat edelleen huolissaan pitkäaikaistyöttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta. Pitkäaikaistyöttömille tarjottavaan tukeen, niin työllisyyspalveluiden kuin sosiaali- ja terveyspalveluidenkin osalta, on kiinnitettävä nyt erityisen suurta huomiota.