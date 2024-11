SDP:n Perholehdolta ehdotus: “Teenkin nyt hallituksen työn helpommaksi”

SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto on jättänyt kirjallisen kysymyksen sairaala- ja päivystysverkon “moukaroinnin” vaikutuksista kiireellisiin mielenterveyspalveluihin. Demokraatti Demokraatti

Hänen mukaansa hallituksen esityksellä voi toteutuessaan olla järkyttäviä vaikutuksia, sillä mielenterveysongelmien perustason yöaikainen päivystyksellinen arviointi- tai hoitopaikka siirtyisi nykyistä kauemmaksi muun muassa Jämsässä, Varkaudessa, Raahessa ja Iisalmella.

Apua tarvitsevan välimatka palveluihin pitenisi myös Salossa ja Oulaisissa.

– Hallituksen katastrofaalisesta sote-politiikasta on puhuttu paljon, mutta vähälle huomiolle on jäänyt sen vaikutus kiireellisen psykiatrisen avun saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Sairaala- ja päivystysverkosta leikkaaminen uhkaa heikentää avunsaantia tilanteessa, joka on jo alkujaan vaikea ja alueellisesti ihmisiä eriarvoistava, Perholehto hämmästelee tiedotteessaan.

PERHOLEHTO huomauttaa, että välimatkojen kasvun lisäksi sairaala- ja päivystysverkon karsimisella on vaikutuksia esimerkiksi ensihoitoon, jossa mielenterveyden vuoksi apua tarvitsevat henkilöt ovat olleet kasvava potilasryhmä jo koko 2000-luvun ajan.

– Sairaala- ja päivystysverkon heikentäminen tulee näkymään siinä, että ensihoidon käyttö psykiatrian tarpeisiin lisääntyy. Vaikka arvio löytyy ihan hallituksen omasta esityksestä, ei hallitus ei ole esittänyt mitään toimia uhkaan varautumiseksi.

– Teenkin nyt hallituksen työn helpommaksi: ehdotan, että vastuuministeri pistää kädet saveen ja alkaa tehdä välittömästi töitä sen eteen, että Suomessa saadaan laajaan käyttöön psykiatriset ensihoitoyksiköt, eli niin kutsutut mielenterveysambulanssit.

PERHOLEHTO korostaa, että hallituksen vastuulla on varmistaa hyvinvointialueiden toiminnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet vastata mielenterveyspalveluiden tarpeisiin sekä jo olemassa olevin että uusin keinoin.

Yksi esimerkki mallista, jolla kiireellisten mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua voidaan parantaa, ovat juuri

mielenterveysambulanssit, SDP:n kansanedustaja sanoo.

– Pirkanmaan hyvinvointialueella pilotoitiin psykiatrisia ensihoidon yksiköitä. Toivoa luovia hyviä havaintoja mallista olivat esimerkiksi henkilöstön mielenterveyden haasteisiin liittyvä erityisosaaminen sekä ammattilaisten pääsy potilastietojärjestelmään, jota muilla ensihoitoyksiköillä ei olisi.