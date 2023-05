SDP:n Perholehto huolestui solidaarisuudesta: ”RKP:llä kyllästetty oikeistokonservatiivien joukko istuu pian Säätytalolla”

– Maailma, jossa empatia läpileikkaisi arkea, olisi parempi maailma. Ei vain siksi, että ihmiset tietäisivät, miltä tupakantumppi saimaannorpan vatsassa, ikäihmisen arki köyhyysrajalla tai päihdesairaus avun piiriin pääsyä odottavasta tuntuvat, vaikka siitäkin olisi hyötyä. Ajattelen, että sellainen maailma olisi yksinkertaisesti vain parempi.

– Mahdollinen tuleva valtiovarainministeri Purra ja minä olemme siksi täysin eri mieltä siitä, etteikö empatiaa tarvita politiikassa. Kyllä tarvitaan. Kyky asettua toisen saappaisiin on arvokas taito, joka kannattelee niin päätöksenteossa kuin elämässä noin ylipäätään, Perholehto suuntasi viestinsä perussuomalaisten puheenjohtajalle.

Perholehdon mukaan solidaarisessa yhteiskunnassa pidetään kaikki mukana ja taataan jokaiselle toimeentulo, terveydenhuolto ja palvelut.

– Kun RKP:llä kyllästetty oikeistokonservatiivien joukko istuu pian Säätytalolla muodostamassa tulevaa hallitusta, olen solidaarisuudesta hyvin huolissani. Sillä kun oikeisto puhuu yhteiskunnasta lukuina, mekaanisena taloutena, me ymmärrämme sen olevan myös muuta. Kun empatiaa ylenkatsotaan maalaamalla kuvaa meistä ja heistä, hyödyllisistä ja haitallisista, me tiedämme, että ihmisarvo on rikkumaton.