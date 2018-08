SDP:n Pilvi Torstilta luova ehdotus: Helsinkiin supermuseo ja elämyskeskus – ”Meidät tunnetaan maailmalla Alvar Aallosta, designista, Nokiasta ja koulutuksesta”

SDP:n kansanedustaja Pilvi Torsti ehdottaa tiedotteessaan, että Helsinkiin perustetaan suomalaista koulutusta esittelevä elämyskeskus. Asia voitaisiin hänen mukaansa selvittää osana supermuseohanketta.

”Suomalainen koulutus tunnetaan maailmalla. Voimme luoda Finnish education experience centre -kokonaisuuden, joka palvelisi sekä omaa koulutuksen kehittämistä että vetonaulana vieraille.”

Torstin mukaan suomalaisen koulutuksen näyteikkuna ja elämyskeskus sopisi hyvin arkkitehtuuri- ja designmuseon kanssa samaan kokonaisuuteen.

”Meidät tunnetaan maailmalla Alvar Aallosta, designista, Nokiasta ja koulutuksesta. Näiden ympärille supermuseo ja elämyskeskus kannattaisi rakentaa.”

Torsti visioi koulutuksen elämyskeskuksesta paikkaa, jossa kaikki Suomen koululaiset kävisivät kerran peruskoulun aikana opettajansa kanssa.

”Eri puolelta maata oleville koululaisille syntyisi peruskoulun aikana yksi yhteinen kokemus. Se vahvistaisi yhteisöllisyyttä ja korostaisi peruskoulun tasa-arvo-perustaa.”

Torstin mukaan koulutuksen elämyskeskus olisi oppimisen ja koulutuksen elävä laboratorio. Sen avulla voitaisiin tehdä tutkimus- ja kehityshankkeita samalla kun vierailijat näkisivät ihan oikeaa opetustyötä käytännössä.

Torsti kertoo jo käyneensä asiasta alustavia keskusteluja eri tahojen kanssa viimeisen vuoden kuluessa.

”Olen samaa mieltä pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) kanssa siitä, että nyt on hyvä käydä kansalaiskeskustelu siitä, millaisen lippulaiva-museon ja modernin keskuksen me Helsinkiin ja Suomeen tarvitsemme. Suomalainen koulutus on syytä saada osaksi kokonaisuutta”, Torsti painottaa sunnuntaina.