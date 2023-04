SDP:n puheenjohtajakisaan ilmoittautunut Antti Lindtman paljasti, miksi kertoi aikeistaan juuri tänään

SDP:n Antti Lindtman ilmoitti tänään halukkuudestaan SDP:n puheenjohtajan tehtävään. Lindtman piti myös asiaa koskevan tiedotustilaisuuden iltapäivällä Helsingissä. Rane Aunimo Demokraatti

Lindtman listasi kolme asiaa, jotka ovat hänen kampanjansa ytimessä.

– Ensinnäkin Suomi on kestävän kehityksen etulinjassa. Suomi on avoin ja kansainvälinen. Ja työlinja on tulevaisuuden hyvinvoinnin vahvistaja ja varmistaja.

Sanna Marin jättää puheenjohtajan tehtävät syyskuussa SDP:n puoluekokouksessa. Lindtman on ensimmäinen seuraajakisaan ilmoittautunut. Hän esitteli tänään myös kampanjapäällikkönsä, joka on eduskuntaan noussut Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

LINDTMAN toivoi tilaisuudessaan, että puheenjohtajavaalissa olisi useampia ehdokkaita.

– Ensimmäistä kertaa meillä on mahdollisuus jäsenäänestykseen, niin kyllä näen niin, että siitä olisi varmasti hyötyä puolueelle, että keskustelua käytäisiin ja jäsenille tarjottaisiin mahdollisuus puolueen puheenjohtajaan vaikuttaa. Se olisi historiallinen asia SDP:ssä.

Lindtman toisti SDP:n kannan käynnistämäisillään oleviin hallitustunnusteluihin, että SDP on valmis aitoihin keskusteluihin.

– SDP on tosissaan ja vakavalla mielellä liikkeellä näissä tunnusteluissa. Itse toivon, että seuraavasta hallituksesta löytyy myös SDP, mutta se toki edellyttää erityisesti hallitustunnustelijalta kykyä kuulla meidän näkemyksiämme ja tulla myös vastaan aivan erityisesti talouskysymyksissä.

LINDTMAN kertoi myös, miksi ajoitti ilmoituksensa puheenjohtajakisaan lähtemisestä juuri täksi maanantaiksi, kun hallitustunnustelija odottaa puolueiden vastauksia kysymyksiinsä huomiseksi.

Lindtman viittasi Marinin yllättävään ilmoitukseen pääsiäisen alla.

– Silloin ajattelin, että kuinka paljon kohtuudella aikaa tarvitaan siihen, että pohdinta täytyy tehdä ja olla valmis. Silloin sanoin, että pari viikkoa. Ja se pari viikkoa tulee täyteen nyt keskiviikkona. Kun päätös viikonlopun aikana lopullisesti vielä vahvistui, ajattelin, että turha sitä pantata vaan kakaista ulos. Silloin kun aikataulun tein, ei ollut tietoa, mikä hallitustunnusteluiden aikataulu tai askellus tulee olemaan. Kyllä tein tämän päätöksen ja myös ilmoituksen irrallaan käynnissä olevista hallitustunnusteluista.

Klassikkokysymykseen ”Minkä sortin sosialisti olet?” Lindtman kuvasi itseään ”2020-luvun pohjoismaiseksi tulevaisuusdemariksi”.