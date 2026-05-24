24.5.2026 05:45 ・ Päivitetty: 24.5.2026 06:51

SDP:n puoluekokous jatkuu: Näkkäläjärvi kukitettiin, edessä jännittävä varapuheenjohtajavaali

SDP:n kolmipäiväinen puoluekokous Tampereella jatkuu tänään aamuyhdeksältä.

Sunnuntai alkoi puoluesihteerin valinnalla. Mikkel Näkkäläjärvi ei saanut haastajia, joten hänet kukitettiin jatkokaudelle.

– Viime vuosi oli toden totta puolueen jäsenmäärän kehityksessä paras vuosi 45 vuoteen sitten vuoden 1980, hän iloitsi kiitospuheessaan.

Näkkäläjärvi uskoo SDP:n vahvistuvan edelleen.

– Tätä hyvää työyä meidän on jatkettava yhdessä. Pyydetään ihmisiä mukaan muuttamaan Suomen suuntaa, tehdään yhdessä reilumpi suunta Suomelle.

Varapuheenjohtajavaalista ennakoidaan sen sijaan mielenkiintoista. Ehdolla ovat nykyiset varapuheenjohtajat, kansanedustajat Niina Malm ja Nasima Razmyar sekä kansanedustajat Jani Kokko, Pinja Perholehto ja Juha Viitala.

Vaali käydään iltapäivällä kello yhdestä eteenpäin.

Lisäksi puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan tänään. Ehdolla ovat nykyinen puheenjohtaja Piia Elo sekä Emilia Kangaskolkka ja Taru Tolvanen.

Kokouksen sunnuntaipäivää voi seurata Demokraatin sivuilla tämän artikkelin yhteydessä.

