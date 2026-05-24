Politiikka
24.5.2026 05:45 ・ Päivitetty: 24.5.2026 06:51
SDP:n puoluekokous jatkuu: Näkkäläjärvi kukitettiin, edessä jännittävä varapuheenjohtajavaali
SDP:n kolmipäiväinen puoluekokous Tampereella jatkuu tänään aamuyhdeksältä.
Sunnuntai alkoi puoluesihteerin valinnalla. Mikkel Näkkäläjärvi ei saanut haastajia, joten hänet kukitettiin jatkokaudelle.
– Viime vuosi oli toden totta puolueen jäsenmäärän kehityksessä paras vuosi 45 vuoteen sitten vuoden 1980, hän iloitsi kiitospuheessaan.
Näkkäläjärvi uskoo SDP:n vahvistuvan edelleen.
– Tätä hyvää työyä meidän on jatkettava yhdessä. Pyydetään ihmisiä mukaan muuttamaan Suomen suuntaa, tehdään yhdessä reilumpi suunta Suomelle.
Varapuheenjohtajavaalista ennakoidaan sen sijaan mielenkiintoista. Ehdolla ovat nykyiset varapuheenjohtajat, kansanedustajat Niina Malm ja Nasima Razmyar sekä kansanedustajat Jani Kokko, Pinja Perholehto ja Juha Viitala.
Vaali käydään iltapäivällä kello yhdestä eteenpäin.
Lisää aiheesta
Lisäksi puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan tänään. Ehdolla ovat nykyinen puheenjohtaja Piia Elo sekä Emilia Kangaskolkka ja Taru Tolvanen.
Kokouksen sunnuntaipäivää voi seurata Demokraatin sivuilla tämän artikkelin yhteydessä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Toimituksen kommentit
23.5.2026 18:00
SDP valitsee jatkossa johtajat peräti neljäksi vuodeksi – mitä siitä pitäisi ajatella?
Politiikka
23.5.2026 15:00
Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana – kertoo, millaisia päättäjiä Suomi nyt tarvitsee
Politiikka
23.5.2026 14:23
SDP rukkasi sääntöjään: näin puoluekokousrytmi muuttuu