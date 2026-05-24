Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

24.5.2026 13:36 ・ Päivitetty: 24.5.2026 13:44

SDP:n puoluekokous yllätti: hurja äänestystulos

Anna-Liisa Blomberg

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu. Turun pormestari Piia Elo ei onnistunut saamaan jatkoa tehtävässä.

Demokraatti

Demokraatti

Puoluevaltuuston uusi puheenjohtaja on Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka. Hän oli vaalissa lopulta ylivoimainen 311 äänellä. Elo ja kolmas ehdokas Taru Tolvanen jäivät kummatkin alle sataan ääneen.

Kangaskolkka toimii Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana ja Joensuun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana.

Aiemmin tänään SDP:n puoluekokous valitsi puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon.

Lauantaina puheenjohtaja Antti Lindtman ja sunnuntaina puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi valittiin ilman äänestyksiä, koska heille ei ilmoittautunut vastaehdokkaita.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

24.5.2026 11:06

Varapuheenjohtajakisa ratkesi: heistä tuli SDP:n uusi puoluekärki

Politiikka

24.5.2026 09:41

Nyt tuli kovaa puhetta SDP:n huipulta: Perussuomalaisilla ei asiaa demarijohtoiseen hallitukseen

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
24.5.2026
SDP:n uusi johto teki heti selväksi: ei perussuomalaisille – ”Ei ole millään tavalla salonkikelpoinen puolue”
Lue lisää

Mikko Huotari

Työmarkkinat
23.5.2026
Miten saada lisää suomalaisia Naton huippupesteihin – lähettiläs kannustaa hakemaan töitä rohkeasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU