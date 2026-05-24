SDP:n puoluekokous yllätti: hurja äänestystulos

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu. Turun pormestari Piia Elo ei onnistunut saamaan jatkoa tehtävässä.

Puoluevaltuuston uusi puheenjohtaja on Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka. Hän oli vaalissa lopulta ylivoimainen 311 äänellä. Elo ja kolmas ehdokas Taru Tolvanen jäivät kummatkin alle sataan ääneen.

Kangaskolkka toimii Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana ja Joensuun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana.

Aiemmin tänään SDP:n puoluekokous valitsi puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon.

Lauantaina puheenjohtaja Antti Lindtman ja sunnuntaina puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi valittiin ilman äänestyksiä, koska heille ei ilmoittautunut vastaehdokkaita.