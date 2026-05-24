SDP:n puoluekokousedustajilta napakka viesti: ”Tämä hallitus on hyysännyt rikkaita, me emme hyysää”

Sopeutukset, soten tilanne, työelämä-asiat ja Suomen uuden suunnan tarve – nämä kestoaiheet puhututtivat demarien puoluekokousedustajia Tampereella. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Tämä hallitus on hyysännyt rikkaita, niin me emme hyysää. Meidän on huolehdittava, että leikkaukset ja sopeutukset eivät kohdistu pelkästään tavallisiin palkansaajiin, keski- tai pienituloisiin, raumalainen Maarit Pirinen, 38, kiteyttää ajatuksensa SDP:n talouslinjasta.

Puolueen linja on puhuttanut viime aikoina, kun julkisuudessa on käyty jakavaakin keskustelua SDP:n suhteesta toisaalta velkajarruun ja toisaalta investointivetoiseen talouspolitiikkaan. Pirisen mielestä kysymys on iso ja hankala.

– Totta kai tarvitsemme investointeja ja sitä kautta kasvua. En vastusta sitä, että velkajarruun lähdettiin mukaan, mutta ei sen enempää ihmisten elämää voida kurjistaa kuin mitä tämä hallitus on tehnyt. On löydyttävä muita keinoja.

Pirinen on puoluekokouksessa toista kertaa. Ennakkoon jännitti puheenjohtajavaali, jossa oli mukana Satakunnan oma mies Juha Viitala, joka ei Pirisen harmiksi tullut valituksi. Mielenkiintoista ja tärkeää kokouksessa on Pirisen mukaan luonnollisesti myös poliittinen ohjelma – millaiseksi se salissa äänestysten jälkeen muodostuu.

Pirinen on ammatiltaan kätilö, joten hänelle sote-asiat ovat lähellä sydäntä.

– Hyviä esityksiä puolueohjelmaan on tullut Demarinaisilta ja -opiskelijoilta. Kuuntelin äsken Demarinaisten Tawar Salarin puheenvuoroa siitä, että gynekologiset sairaudet pitäisi huomioida terveydenhuollossa paremmin. Se ainakin on yksi minullekin tärkeä asia, Pirinen sanoo.

Tätä vaalikautta on värittänyt vahvasti Orpon hallituksen työmarkkinaheikennykset. Tarvitaanko ensi kaudella korjauksia jo tehtyihin päätöksiin? Millaisia?

– Tarvittaisiin paljon! Käytännössä kaikki, mitä tämä hallitus on tehnyt tietysti täytyisi kääntää ja kumota, mutta tiedän, että se ei tietenkään ole mahdollista.

Kokonaisuudessaan tärkeää Pirisen mukaan olisi, että ensi hallituskaudella pystyttäisiin luomaan uusia työpaikkoja.

– On huolehdittava, että ihmisten kannattaisi ottaa työtä vastaan – että ikinä ei tarvitsisi miettiä sitä, että kannattaako se vai ei. Pätkä- ja osa-aikatyön rinnalla täytyy saada riittävästi taloudellista tukea, että työ kannattaa ottaa vastaan, eikä tarvitse pelätä tukien menettämistä.

Nuorten työllisyystilanne huolettaa Piristä. Harjoittelupaikkoja ja ensimmäistä työpaikkaa on hankala saada.

– Tämä epävarmuus täytyisi saada pois.

TAMPEREEN Demarinuorten puheenjohtaja Ele Rantasalmi, 24, on ensimmäistä kertaa puoluekokousedustajana. Millainen kokous on ollut ensikertalaisen silmin?

– Tosi mielenkiintoista. Etenkin valiokuntatyöskentely on ollut sellaista, että on päässyt tuomaan omia näkökulmia esiin. Hyvin yhteneväistä ja mielenkiintoista keskustelua on ollut. Talousvaliokunnassa saatiin melkein yhteen asti yöllä kokoustaa.

Rantasalmi odotti aamupäivällä ennen varapuheenjohtajien ja puoluevaltuuston puheenjohtajan valintaa äänestystuloksia mielenkiinnolla.

– Ehdokkaat ovat hyviä kaikki. Uskon myös, että puoluekokouksessa saadaan hyvä poliittinen ohjelma kasaan. Pohja on hyvä ja uskon, että tulee myös aloitteita ja muutosesityksiä, jotka parantavat sitä entisestään, Rantasalmi kertoi odotuksiaan kokoukselle.

Työmarkkina-asioissa Rantasalmi odottaa, että seuraavalla hallituskaudella työmarkkinoille saadaan vakautta.

– SDP varmasti omalta osaltaan tulee tekemään kaikkensa sen eteen, että saadaan luottamus työmarkkinaosapuolten välillä palautettua. Kyllä myös joitain korjaavia toimenpiteitä on pakko tehdä. Nyt työntekijöiden asemaa on heikennetty niin vahvasti, että kyllä siihen varmasti päästään puuttumaan monilta osin.

Taannoinen nuorisobarometri antoi nuorten tulevaisuudenuskosta synkän kuvan. Luottamus omaan pärjäämiseen muun muassa työelämässä oli heikoissa kantimissa. Rantasalmi kuvailee, että nuorten epätoivo on tällä hetkellä laaja-alaista.

– Ehkä ensimmäistä kertaa melkein Suomen historiassa on niin, että korkeakoulutetuilla nuorilla, jotka nyt valmistuvat työelämään, on vaikeuksia saada työpaikkaa. Se näkyy myös ammatillisen koulutuksen puolella. Ylipäätään vaikea taloustilanne näkyy nuorten ahdinkona ja epätoivona. Myös kansainvälinen poliittinen tilanne luo yleistä epätoivon ilmapiiriä, Rantasalmi sanoo.

– Sosialidemokratian tehtävä on tuoda se toivo nuorille.

SDP:n talouslinjasta Rantasalmi ajattelee, että Suomen taloudessa tarvitaan perinteisiä sopeutuskeinoja, vaikka myös tulevaisuusinvestoinnit ovat isossa roolissa SDP:n vaihtoehdossa.

– Mutta kyllä siihen velkajarruun on hyvä sitoutua, hän toteaa.

RANTASALMEN tapaan espoolainen Ella Immonen, 29, on ensimmäistä kertaa puoluekokousedustajana. Tunnelma on ollut mukava ja on ollut kivaa nähdä laajasti puolueen väkeä.

– On ollut myös aika rankka kokemus – aikataulu on tiukka, yöhön asti kokoustetaan ja aamulla aikaisin aloitetaan. Pitää itse huolehtia, että pitää omia taukoja, Immonen kuvailee.

Immoselle on tärkeää, että poliittisessa ohjelmassa näkyy SDP:n halu pitää kiinni vahvasta hyvinvointivaltiosta.

– Minulle on tosi tärkeää myös, että SDP on vahvasti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden liike. Niistä teemoista olen jättänyt kolme puoluekokousaloitetta: sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, lopetetaan intersukupuolisten lasten silpominen ja hyväksytään kolmas juridinen sukupuolimerkintä. Näillä näkymin niihin on tulossa hyväksyntä.

Immosen sydäntä lähellä on myös Demarinaisten tekemä esitys, joka vaatii aborttioikeutta perustuslakiin. Tämä kirjaus poliittiseen ohjelmaan saatiinkin Immosen haastattelun jälkeen.

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat ovat se perimmäinen syy, miksi olen lähtenyt mukaan toimintaan. Haluan, että olemme siinä aktiivisia ja haluan myös käyttää omaa ääntäni niiden puolesta omissa vaalikampanjoissani, eduskuntavaaleihin ehdolle lähtevä Immonen kertoo.

Hallituksen tekemiä heikennyksiä työelämään Immonen pitää todella murheellisina. Hän katsoo, että työmarkkinapolitiikasta on puuttunut tasapainoisuus. Hän toivoo, että ensi vaalikaudella tasapaino palaa.

Immonen huomauttaa, että hallituksen päätöksiä voidaan vastustaa konkreettisesti paikallis- ja aluetasolla. Hän nostaa esimerkiksi vasta eduskunnassa läpi menneen lain, joka sallii määräaikaisten työsopimusten solmimisen vuodeksi ilman perustetta.

– Demarinaisten aloitteita on tehty monilla alueilla ja kunnissa – myös Espoossa ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella – että vaikka perusteettomat määraikaiset sallitaan valtakunnallisesti, sitoudutaan paikallisesti ja alueellisesti siihen, ettei perusteettomia pätkätöitä hyväksytä. Vastavoima on siis jo käynnissä.

Immosen mielestä on tärkeää, että työelämää kehitetään enemmän siihen suuntaan, että työn ja muun elämän yhdistäminen on helpompaa. Nuorten luottamusta työelämään pitää myös kyetä vahvistamaan.

Hänen mielestään olisi myös hyvä, että psykososiaaliseen kuormitukseen ja siihen liittyvään työturvallisuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Mielenterveyskysymysten lisäksi työpaikoilla pitää puuttua tiukasti häirintään ja työpaikkakiusaamiseen.

– Tämä on työelämäkysymys, joka nousee tulevaisuudessa yhä enemmän keskusteluun, toivoisin.

Puolueen talouslinjasta käytyä keskustelua Immonen kommentoi toteamalla, että on tervettä ja tervetullutta, että siitä käydään keskustelua.

– Toivon, että meiltä löytyy myös rohkeutta tehdä investointeja osana sopeutuspakettia, ja että ei nakerreta itse hyvinvointivaltiota.

– Tehdään sellaisia päätöksiä, jotka ovat oikeudenmukaisia. Eikä sillä tavalla ainakaan, että leikkaukset kohdistuvat moninkertaisesti ja jatkuvasti kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

MYÖS Juha Hassel on ensimmäistä kertaa puoluekokouksessa. Hän kertoo, että keltanokka heitettiin heti syvään päätyyn – talousvaliokuntaan.

– Siellä yritettiin saada vähän sellaista liikkumavaraa ja vähän erilaisia elementtejä liittyen velkajarruun, jotta se ei sitoisi täysin meidän käsiä ja antaisi liikkumavaraa investointeihin.

Hassel pitää tärkeänä, että vaikeassa työllisyystilanteessa pyritään luomaan työpaikkoja. Isot hankkeet työllistävät, eikä hän nyt puhu itsekseen hyrisevistä datakeskuksista, vaan esimerkiksi alumiinitehtaasta, joka Kokkolaan on suunnitteilla. Tehdas työllistäisi 1500 ihmistä ja myös rakentaminen työllistää, hän muistuttaa.

– Kaikenlaiset jarrut investoinneille täytyisi saada pois. Tarvitaan syöttövettä sinne pumpulle, että se lähtee pyörimään. Jos ja kun haluamme nousta tästä ahdingosta, niin talouden korjaaminen onnistuu työtä tekemällä ja työpaikkoja luomalla. Leikkaus- ja sopeutuslinja on käyty jo aika tarkkaan läpi. Nyt tarvitaan ihmisille uskoa tulevaan ja työtä.

Hassel harmittelee, että aivan liian usein uutisoidaan suurista investointisuunnitelmista vaikkapa vihreään siirtymään, puhtaaseen energiaan ja vetyteknologiaan ja pian tuleekin ilmoitus, että investoinnit menevät Eurooppaan tai vieläk auemmas.

– Siinä mielessä nyt pitäisi olla ajan hermolla ja vauhdittaa ja tukea näitä hankkeita.

Puoluekokouksessakin työelämäkysymykset ovat Hasselille tärkeitä. Hän toivoo, että ensi vaalikaudella saadaan muutoksia aikaan.

– Pääluottamusmiehenä olen nähnyt sen arjen, mitä se on, kun työntekijöiden asemaa on heikennetty. Kyllä ne ovat perustavanlaatusia asioita, että lakko-oikeutta ja myötätuntolakko-oikeutta on rajoitettu. Olen tosissaan huolissani siitä, millä ehdoilla työntekijä tekee jatkossa työtänsä.

Hassel odottaa, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus palautetaan ja porrastukset ansiosidonnaiseen päivärahaan perutaan. Hän ei ymmärrä, miksi hallitus pyrkii ajaa järjestäytymisastetta alas.

– En ymmärrä sitä, koska se on kaikkien etu, että ollaan järjestäytyneitä, on työrauhaa ja hyvät keskusteluyhteydet. Hyvinvoiva työntekijä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeä työpaikalla, hän sanoo.