”SDP:n talouspolitiikan linja on niin vasemmalla, että jos ei se muutu, sitä on mahdoton sovittaa yhteen meidän kanssa”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hoputtaa hallitusta toimimaan ja huolehtimaan siitä, että kansalaiset saisivat selkeät toimintaohjeet koronalukujen nopean pahenemisen vuoksi.

Orpon mielestä ihmisillä näyttää olevan tällä hetkellä muun muassa epätietoisuutta maskin käytön suhteen ja nuorten rokottamisessa pitäisi edetä paljon nopeammin, jotta etäkouluun ei enää jouduta. Hän moittii hallitusta myös aikaansaamattomuudesta koronapassin kanssa etenemisessä.

– Tulisivat nyt sieltä lomalta ja istuisivat alas, koska tämä tilanne on taas heikkenemässä, Orpo sanoo STT:lle.

Hän ihmettelee sitä, ettei hallituksen aikeista ole mitään tietoa, vaan ainoastaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen on kertonut mediassa hallituksen kokoontuvan torstaina pohtimaan jotain koronaan liittyvää.

Orpon mielestä hallituksen ote koronan hoidosta on lipsunut pitkin alkuvuotta.

”Jälkikäteen tajuan olleeni väsynyt”

Orpo jäi kesäkuussa kuntavaalien jälkeen sairauslomalle sen jälkeen kun hänelle oli tehty pallolaajennus. Hän sanoo voivansa hyvin ja tekevänsä vielä elokuussa töitä kevennetyllä ohjelmalla.

Sydänkohtaus yllätti tavallisena päivänä eduskunnassa, ja farmaseutti ohjasi närästyslääkettä hakemaan menneen Orpon apteekista sairaalaan.

– En ymmärtänyt mikä minulla oli, mutta jälkikäteen tajuan, että olen ollut väsynyt. Ajattelin sen johtuvan siitä, että työtahti oli tosi raju, koska oli kuntavaalit ja paljon vaikeita asioita, Orpo kertaa.

Hän sanoo tilanteen yllättäneen täysin.

– Olen nuorena urheillut paljon, kuntoillut aina, ja minulla on suhteellisen hyvät elämäntavat. Ei tullut mieleenkään, että minulle voisi käydä näin.

Orpo sanoo tehneensä sairauslomalla sen havainnon, että poliitikot juoksevat paljon pikkuasioiden perässä ja käyttävät aikaa väittelyihin sosiaalisessa mediassa.

– Se ei välttämättä ole järkevää. Se on kuluttavaa ja vie huomion pois isoista kysymyksistä. Haluan keskittyä isoihin kysymyksiin, jotka ovat ratkaisevia suomalaisten hyvinvoinnin kannalta, ja johtaa puoluetta kohti seuraavia vaaleja, Orpo sanoo.

Maakuntavaalien ehdokkaista ”aiheellista keskustelua”

Seuraavat vaalit ovat jo lähellä, kun tammikuussa käydään uurnille maakuntavaaleissa. Orpo ei vielä kerro, aikooko hän olla itse ehdolla vaaleissa. Hänen mukaansa asia käydään vielä huolella läpi puoluejohdon kesken.

Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on katsonut, että puoluejohtajien ja ministereiden ei pitäisi asettua ehdolle vaan maakuntavaalit pitäisi käydä sellaisten ehdokkaiden välillä, jotka pystyvät paneutumaan tehtäväänsä.

– Minusta se on aiheellinen keskustelu. Me kokoomuksessa jo vastustimme sitä ylimääräistä hallinnon tasoa – meillä on niin monta hallinnon tasoa, että onko sitten järkevää, että samat päättäjät ovat joka paikassa, Orpo kysyy.

Orpon mukaan puolue ottaa maakuntavaalit tosissaan ja lähtee hakemaan niistäkin vaalivoittoa, mutta samalla hänen katseensa on jo seuraavissa eduskuntavaaleissa. Niissä tavoitteena on ykköspaikka ja pääministerin salkku.

”Sitten nähdään, onko rakennettavissa yhteistyötä”

Orpo sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina, että hallitusyhteistyö ensi viikolla uuden puheenjohtajan valitsevien perussuomalaisten kanssa on mahdollista, muttei helppoa.

Neljä vuotta sitten kokoomus ei halunnut jatkaa perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa, kun puheenjohtaja vaihtui Timo Soinista Jussi Halla-ahoon. Orpo perusteli tuolloin ratkaisua erilaisilla arvoilla.

Mutta onko arvojen suhteen nähtävissä minkäänlaista lähentymistä, jos perussuomalaisten johtoon valitaan vaikkapa ennakkosuosikki Riikka Purra?

Orpo sanoo, ettei halua demonisoida tai sulkea pois ketään, vaikka suhtautumisessa EU:hun, ilmastonmuutokseen ja maahanmuuttoon puolueilla on merkittäviä eroja.

– Varsinkin jos puoluejohto on muuttumassa, sehän hyvin paljon määrittelee puolueen linjan näissä kysymyksissä ja yhteistyöhalukkuudessa. Sitten se nähdään, onko rakennettavissa yhteistyötä.

Orpon arvion mukaan perussuomalaiset on pyrkinyt muuttumaan hallituskelpoisemmaksi.

– Ehkä se on puoluejohdon yleinen käytös ja suhtautuminen hallitukseen pääsyyn – en osaa määritellä jotain tiettyä asiaa, Orpo sanoo.

SDP:n talouslinjaukset kaukana

Orpon mukaan hallituspuolue SDP:tä ei ole kiinnostanut yhteistyön tekeminen koronakriisin hoidossa. Hänen mukaansa ”infoja on ollut” mutta yhdessä ei ole tehty mitään.

– Ei jäänyt hampaankoloon, mutta pitäisi oppia, että jos kansakuntaa kohtaa tällainen kriisi kuin korona, niin silloin pitäisi yhdistää, ei jakaa, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa hieman enemmän keskusteluhalukkuutta alkoi kuitenkin näkyä keväällä hallituspuolueiden kannatuksen heikennyttyä.

Hallituksen talouspolitiikka saa Orpolta tutun ryöpytyksen.

– Meillä on niin erilainen näkemys talouden näkökulmasta vasemmistohallituksen kanssa. Kun nyt ei ole kyse vain jostain työllisyystoimista vaan siitä, miten me turvaamme kestävällä tavalla suomalaisten hyvinvointipalvelut, toimeentulon tulevaisuudessa. Ja tämä huolestuttaa suomalaisia, siksi me voitimme kuntavaalit, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa tarvitaan ennen kaikkea kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia, vuosikymmenen loppuun mennessä noin 200 000 uutta työllistä Suomeen.

Velkaantuminen on saatava kuriin ja investoinnit nousuun pitkäjänteisellä satsauksella tutkimukseen ja kehitykseen.

– SDP:n talouspolitiikan linja on niin vasemmalla, että jos ei se muutu, sitä on mahdoton sovittaa yhteen meidän kanssa, Orpo kommentoi kysymystä mahdollisesta hallituskumppanuudesta SDP:n kanssa vaalien jälkeen.