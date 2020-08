SDP:n uusi periaatejulistus on ymmärrettävää tekstiä ja selkeä strateginen polku tästä eteenpäin

SDP:n puoluekokous on hyväksynyt puolueen uuden periaatejulistuksen. Siinä määritellään sosialidemokraattien perusarvot, tehtävä ja näkemys tulevaisuudesta. Periaatejulistuksen keskeisenä ajatuksena on, että meillä kaikilla on kyky muuttaa maailmaa.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Periaatejulistuksen mukaan sosialidemokraattien ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus ja tasa-arvo voittavat alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden.

– Periaatejulistus on todella hyvä. Se on eräällä tavalla selkeä strateginen polku SDP:lle tästä eteenpäin. Julistusta selkeästi pureksittu ajatuksella ja onnistuneesti karsittu pois tiettyjä ”rönsyjä”, Satakunnan sosialidemokraattien puheenjohtaja Harii Lehtonen toteaa.

Periaatejulistus on luettavaa ja ymmärrettävää tekstiä

Periaatejulistuksessa korostetaan, että se on yksi osa aateperintömme mukaista jatkuvaa ja ajassa tehtävää yhteiskunnallista uudistustyötä.

– Periaatejulistus päivittää puolueen ohjenuoran uudelle vuosikymmenelle. Historiallista lähtökohtaa unohtamatta siinä nostetaan agendalle nyky-yhteiskunnan suuret haasteet. Luettavaa ja ymmärrettävää tekstiä, puoluekokousedustaja Kari Madekivi kommentoi.

– Periaatejulistus on hyvin hiottu kokonaisuus. Jokainen lause on huolella punnittu. Julistuksesta käy ytimekkäästi ilmi, mistä olemme tulossa ja millaisiin arvoihin sitoutuneena teemme yhteistä matkaamme kohti kestävää maailmaa, Tuomas Koivisto toteaa.

Periaatejulistus painottaa, että jokaisella meistä tulee olla oikeus hyvään elämään, sivistykseen ja arvostukseen osana yhteisöä. Eriarvoisuuden lisääntyminen Suomessa huolestuttaa puoluekokousedustaja Miia Sjömania.

– SDP Satakunnan pitää yhdessä tehdä työtä pitääksemme kaikki satakuntalaiset mukana yhteiskunnassamme. Me emme saa sulkea silmiämme vaan nähdä eriarvoisuuden todellisuus myös meidän maakunnassa. Lapsiperheiden köyhyys lisääntyy. Kuntien talouksien kiristyessä leikataan sivistystyöstä ja vapaasta sivistystyöstä sekä ilmaisista julkisista harrastuksista. Vai onko meillä vielä kuntia, joiden vapaa-aikaharrastuksista löytyy ilmaisia harrastuksia? Vai onko kouluja, jossa opetuksessa ei koskaan käytetä älypuhelinta? Pienet harrastusmaksut, halvimmat älypuhelimet tuntuvat itsestään selviltä, mutta eriarvoistuneessa yhteiskunnassamme ei ole itsestään selvyys edes ehjät saappaat lapsille, Miia Sjöman kysyy ja pohtii.

Sosialidemokratia on jatkuvasti liikkeellä oleva ja ajassa kehittyvä puolue

– Periaateohjelma on puolueen selkäranka, jonka aate- ja arvoperustaan puolueen toiminta perustuu ja hienoa, että nyt saimme uudistettua sen vastaamaan juuri tähän aikaan. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää pystyä löytämään oikeudenmukaisia ja solidaarisia vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin myös tulevina vuosikymmeninä. Hyvä kuitenkin pitää mielessä, että aate- ja arvokeskustelua tulee edelleen jatkaa, sillä sosialidemokratia on jatkuvasti liikkeellä oleva ja ajassa kehittyvä puolue, joka Antti Rinteen päätöspuheen sanoin on aina heikomman puolella, Ari Reunanen muistuttaa.

