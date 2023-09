SDP:n uusi puoluesihteeri on valittu – puoluekokouspaikalla koettiin myös vaalidraamaa

SDP:n uusi puoluesihteeri on Mikkel Näkkäläjärvi. Rane Aunimo Demokraatti

Hän voitti äänestyksessä Hanna Kuntsin.

Näkkäläjärvi sai vaalissa 257 ääntä Kuntsin 170 vastaan. Tyhjiä ääniä annettiin peräti 57.

Kokouspaikalla Jyväskylässä nähtiin myös vaalidraamaa, kun Matti Niemi ja Kaisa Vatanen ilmoittivat luopuvansa puoluesihteerikisasta omissa esittelypuheenvuoroissaan.

Niemi viittasi SDP:n uuden puheenjohtajan Antti Lindtmanin ilmaisemaan kantaan, jossa tämä toivoi puoluesihteeriksi Näkkäläjärveä tai Kuntsia. Vatanen kertoi vetäytyvänsä kisasta raskain mielin.

33-vuotias Näkkäläjärvi on Demarinuorten entinen puheenjohtaja. Hän on työskennellyt Palvelualojen ammattiliitto PAMin Pohjois-Suomen aluepäällikkönä. Näkkäläjärvi on hallintotieteiden maisteri Lapin yliopistosta.

– SDP tarvitsee puoluesihteerin, joka on kotonaan niin politiikan neuvotteluissa, TV-debateissa kuin torikahveilla ja huoltoasemilla, Näkkäläjärvi sanoi puheessaan kokousväelle.

Näkkäläjärvi oli SDP:n ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa Lapin vaalipiirissä. Hän sai 3 853 ääntä, mutta ei tullut valituksi eduskuntaan.