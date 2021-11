SDP:n varapuheenjohtaja: Fossiilibisneksen päivät ovat luetut

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm kommentoi Glasgow’n ilmastokokouksen päätöksiä tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

-”Haluan korostaa Glasgow’n kokouksen saavutuksia ja luoda toivoa ja uskoa siihen, että ihmiskunta voi selviytyä historiansa pahimmasta kriisistä. Sitä ei voi kieltää, että paljon, paljon työtä, sopimista ja tinkimätöntä tahtoa tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, jotta lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen todella toteutuu.”

Malmin mukaan päätökset ovat vielä riittämättömiä 1,5 asteen saavuttamiseksi, mutta samalla hän muistuttaa, että sopu olisi voinut jäädä myös kokonaan saavuttamatta.

”Iloita voi monesta asiasta. Nyt tavoitteena on rajoittaminen nimenomaan 1,5 asteeseen, ei enää alle 2 asteeseen kuten vielä jokin aika sitten. Hiilenpolton vähentämisestä saatiin aikaan ensimmäinen YK-tason kirjaus. Ilmastorahoitukseen tuli ennätysmäärä rahoituslupauksia. Pidän myös tärkeänä, että jatkossa Pariisin sopimuksen tavoitteiden etenemistä seurataan viiden vuoden sijaan vuoden välein. Lisäksi jatkossa kansalliset päästövähennyssitoumukset tulee antaa yhteismitallisesti eli läpinäkyvyys parantuu. Näin kansalaisten ja järjestöjen mahdollisuudet kirittää valtioita ilmastotoimiin, vertailla toimia ja antaa palautetta ilmastopolitiikan onnistumisesta paranevat selkeästi.”

Malm korostaa, että suuri merkitys tulee olemaan sillä, että maat sitoutuivat nopeuttamaan irtautumista hiilenpoltosta sekä luopumaan tehottomista fossiilituista. Malmin mukaan tämä on tärkeä signaali sijoittajille ja yksityiselle sektorille, ja fossiilibisneksen päivät ovat luetut. Edustajan mukaan Suomen tulee olla etunojassa tarjoamassa kestäviä, uusiutuviin raaka-aineisiin ja uusiin teknologioihin perustuvia ratkaisuja maailman markkinoille.

”Tämä tulee olemaan Suomelle kiistaton kilpailuetu tulevaisuudessa, jos ymmärrämme sen ajoissa hyödyntää. Myös yhtä tärkeästä luontokadosta sekä metsäsitoumuksista keskusteltaessa on Suomen roolin oltava vahva. Tämä aihealue on juuri se missä Suomessa on osaamista. On meidän etumme, että Suomen ääni kuuluu ja näkyy.”

SDP:n varapuheenjohtaja sanoo, että nyt EU:ssa pitää tarkastella, ovatko sen omat tavoitteet linjassa nyt sovitun kanssa.

”EU-maiden sopima vähintään 55 %:n vähennystavoite mahdollistaa tavoitteiden kiristämisen ja näyttää siltä, että jatkossa meidän tulee pyrkiä se aktiivisesti ylittämään. Glasgow’n päätösten valossa lämpenemisen arvioidaan olevan noin 2,4 astetta, mikä Suomessa tarkoittaa lähemmäs 5 astetta. On sanomattakin selvää, että sellainen nousu tulisi olemaan Suomen luonnolle katastrofaalinen. Vielä ei siis ole aika hengähtää.”