SDP:n varapuheenjohtajalta rajua kritiikkiä huolestuttavasta sote-ilmiöstä – varoitus korruptiosta: ”Kokoomuslaisia poimitaan nyt rypäle kerrallaan”

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta pitää kokoomuspoliitikkojen säännönmukaista siirtymistä yksityisen hoivabisnekseen erittäin ongelmallisena.

Myös muun muassa kokoomuksen entinen puheenjohtaja Pertti Salolainen on paheksunut Ilta-Sanomissa kokoomuspoliitikkojen siirtymistä terveysfirmojen palvelukseen sote-uudistuksen valmistelun aikana.

Uusimpana kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok.) on siirtymässä Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi. Palkka lienee noin 200 000 euroa.

Ennen häntä lähtijöinä ovat olleet ainakin Terveystalon liiketoimintajohtaja, entinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok). Entinen kansanedustaja Lasse Männistö (kok.) on johtajana Mehiläisessä, jonka liiketoiminnan kehityspäällikkö on kokoomuspääministerien entinen avustaja Joonas Turunen.

Maarit Feldt-Ranta ei halua ottaa kantaa kehenkään henkilöön vaan puhuu mieluummin kokoomuslaisesta ilmiöstä kokonaisuutenaan.

– Tässä on korruptoitumisen kaava olemassa. Olen kiinnittänyt tähän jo pitkään huomiota. Tässä on systemaattisesti viimeisen 3–4 vuoden aikana keskeisesti sote-valmistelussa mukana olevia keskeisiä kokoomuslaisia toimijoita siirtynyt usealle merkittävälle paikalle yksityiseen terveysbisnekseen, Feldt-Ranta toteaa.

– He ovat ensin olleet mukana suunnittelemassa ja tekemässä hallituksen mallia ja sitten he ovat siirtyneet huolehtimaan, että hoivabisneksen etu toteutuu maksimaalisesti. Siinä on korruptoituneita piirteitä, jotka eivät kuulu Suomeen. Näen asian todella pahana, Feldt-Ranta jatkaa.

Hän lisää, ettei ole asiassa yksin. Alaan nykytilanteessa liittyvistä korruption uhista ovat varoittaneet myös rikosoikeuden professorit Ylellä.

– Sokea Reettakin näkee sen, että kokoomuslainen kokoomuslaisen jälkeen siirtyy. Täältä on lähtenyt monta päättäjää sekä viime että tällä vaalikaudella. Ei tämä nyt ole mitään demariopposition kritiikkiä, vaan kyllähän tämä on kaikkien nähtävissä.

”Siellä oli usein kokoomuksen kansanedustajien kokovartalokuvat kannessa.”

Maarit Feldt-Rannan mukaan kyseessä on siinäkin mielessä iso keskustelu, jos nyt Sipilän hallituksen johdolla Suomessa kokonaan muutetaan järjestelmä pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta markkinavetoisuuteen.

– Siinä on tavallaan veronmaksajan piikki auki yksityiseen hoivabisnekseen. Siinä on isot riskit. On selvää, että hoivayrityksillä on tässä intressi ja nyt se poimii kokoomuksesta rypäleen kerrallaan. Onhan se yksittäisen päättäjän ja myös puolueen moraalista kyse, voiko tällaisessa olla mukana, Feldt-Ranta kritisoi.

Hän kertoo jo 5–6 vuotta sitten kiinnittäneensä huomiota, miten yksityisten firmojen hoivalehdyköitä alkoi tippua kotiin ilmaisjakeluiden välissä.

– Siellä oli usein kokoomuksen kansanedustajien kokovartalokuvat kannessa.

– Minulla ei ole mitään bisnestä vastaan, toivon totta kai että suomalaiset yritykset menestyvät, mutta sen täytyy tapahtua terveen markkinatalouden ehtojen mukaisesti eikä niin, että julkisia verovaroja junaillaan näihin yrityksiin jotain käytävää pitkin, Feldt-Ranta toteaa.

”Ei eduskunta voi olla pyöröovi.”

Feldt-Ranta antaa huutia myös edelliselle puhemiehelle Maria Lohelalle (sin.) ja samalla koko puhemiesneuvostolle. Hänen mukaansa Lohelan aikana luovuttiin vanhasta periaattesta, siitä eduskunnan kirjaimesta, että voi lähteä kesken kansanedustajakauden, jos lähtee kansankunnan kannalta merkittäviin kansainvälisiin tai kansallisiin tehtäviin.

– Tämä on aikaisemmin ollut mittapuu, johon on verrattu, mutta nyt edellisen puhemiehen aikana tästä luovuttiin case Carl Haglundin (r.) kohdalla. Hän oli ollut yhden vuoden kansanedustajana ja lähti kiinalaiseen yhtiöön varatoimitusjohtajaksi. Silloin luovuttiin siitä periaatteesta, Feldt-Ranta toteaa ja lisää, että nyt kun käytäntö on muutettu, sitä on vaikea palauttaa.

– Tämä on aika kovasti sanottu puhemiesneuvostosta, mutta kaikki mitä minä olen tällä vaalikaudella nähnyt, niin puhemiesneuvosto ei enää ole sellainen elin, joka olisi aktiivisesti ylläpitänyt eduskunnan arvokkuutta. Tosiasiassa puhemiesneuvosto on sallinut, että ilman erityisiä perusteita voi tulla ja mennä. Minusta tässä on kyse myös kansanvallan kunnioittamisesta. Ei eduskunta voi olla pyöröovi.

– Haglund esimerkiksi teki yli 100 000 euron kampanjan Uudellamaalla, jossa hän markkinoi itseään massiivisesti jokaiseen kotiin. Jopa minulle tuli hänen henkilökohtainen vaalikirjeensä. Ensin hän käyttää yli 100 000 euroa rahaa siihen, että äänestäkää minua, olen luottamuksesi arvoinen. Sitten vuoden kuluttua hän toteaa, että ei tämä enää kiinnostakaan ja sitten näkyy vain perävalot. Eihän tämä ole mikään yksittäisen edustajan asia, tämä on kansanvallan kunnioittamisen asia, Feldt-Ranta sanoo.

Hän kysyykin, voivatko ihmiset luottaa, että äänestäessään vaaleissa ihmiset hoitavat tehtävät loppuun. Hän vaatii eduskunnan puhemiehistöltä ja johdolta toimia, jotta periaatteista voitaisiin jälleen pitää kiinni.

– Nyt on uudella puhemiesneuvostolla puhemiehistön johdolla mahdollisuus näyttää, että joku johtaa Suomen eduskuntaa. Vai haluaako Suomen eduskunta olla organisaatio, jolla ei ole periaatteita tai jos on, niistä ei pidetä kiinni tai siitä ei seuraa mitään. Minun mielestäni tämä ei ole hyvää kehitystä.

Keskusta on ihan jupisematta hyväksynyt Laura Rädyn (kok), Lasse Männistön (kok) & Joonas Turusen (kok) siirtymisen hoivabisnekseen maksimoimaan verovarojen herumista sinne. Ja tulevat hyväksymään myös Lauslahden (kok) siirtymisen. #kokoomus #sote #moraali https://t.co/Nbix8UeQne — Maarit Feldt-Ranta (@FeldtRanta) February 8, 2018

Suoraa ja kovaa puhetta rikosoikeuden proffilta #sote:sta. "Ahneus sokaisee ihmisen nopeasti. Riski että näemme vielä suuren sote-korruptio-oikeudenkäyntien aallon. Tilaisuus tekee varkaan. On siis varauduttava pahimpaan. Maailmanloppu on estettävissä".https://t.co/AdjecwlOKA — Maarit Feldt-Ranta (@FeldtRanta) February 8, 2018