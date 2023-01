SDP:stä jyrähdys turvallisuusalan tilanteesta: ”Sisäministeriön on asetettava selvityshenkilö”

SDP:n ruotsinkielisen piirin FSD:n puheenjohtaja Dimitri Qvintus vaatii selvitystä turvallisuusalan tilanteesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Sisäministeriön on asetettava selvityshenkilö tekemään raportti turvallisuusalan tilanteesta. Päätös on syytä tehdä jo ensi viikolla, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Qvintus vaatii, että tämän lisäksi turvallisuusalaan liittyvää lainsäädäntöä on tarkasteltava perusteellisesti.

– Tarkastelun osana on arvioitava vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutusta sekä alan valvontaa.

Qvintuksen mukaan on tärkeää, että ihmiset voivat luottaa vartiointipalveluiden laatuun.

– Ihmisten on voitava luottaa siihen, että turvallisuusala lisää turvallisuutta yhteiskunnassa. Tällä hetkellä on useita avoimia kysymyksiä ja siksi tarvitaan perusteellinen selvitys.

Alan tilanteesta on keskusteltu vilkkaasti viime aikoina. Asiakkaan kuolema espoolaisessa kauppakeskuksessa viikonloppuna on järkyttänyt laajalti kansalaisia. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus ja tapahtunutta tutkitaan kuolemantuottamuksena, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin tänään.