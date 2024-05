SDP:stä tuimaa palautetta – “Suomea johtava katastrofihallitus”

SDP:n piirissä ei olla tyytyväisiä Orpon hallituksen aikaansaannoksiin – ei alkuunkaan. Demokraatti Demokraatti

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm arvosteli maan nykymenoa puheissaan Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa.

– Mikä meillä on nyt edessä. Isot leikkaukset sosiaaliturvaan, asumistukeen, yleinen arvonlisäveron nosto, toisenasteen koulutuksen maksuttomuuteen puuttuminen, työttömyysturvan heikennykset, lista on pitkä. Samaan aikaan hallitus on rajaamassa julkisen terveydenhuollon palveluita, lakkauttamassa yöpäivystyksiä, laskemalla vanhustenhoidon hoitajamitoituksia ja heikentämässä hoitotakuuaikoja. Samaan aikaan hallitus tukee yksityisiä terveysyrityksiä jopa 500 miljoonalla eurolla.

Malmiin mukaan taloustalkoisiin eivät kaikki osallistu.

– Esitetyt kolmen miljardin leikkaukset eivät kohdistu oikeudenmukaisesti, eikä useimmilla hallituksen uudistuksista ole myöskään työllisyysvaikutuksia. Tosiasiassa varakkaimmat nauttivat edelleen hallituksen erityissuojeluksesta. Ei puututa yritystukiin, pääomatulojen verotukseen tai listaamattomien yritysten osinkoverotukseen. Myös kaikkein suurimmat palkkatulot jäävät rauhaan tai oikeasti niiden verotus laskee. Hyvä esimerkki tästä on, kun ministerin tulot nousee vuodessa 1 700 euroa ja samaan aikaan osa-aikatyössä käyvältä kahden lapsen yksinhuoltajalta leikataan jopa 700 euroa.

SDP:N kansanedustaja Pinja Perholehto puhui vappupäivänä Loviisassa ja Pornaisissa. Hän muistutti, että Suomea johtava “katastrofihallitus” ajaa häikäilemättömiä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin.

– Hallituksen toimien myötä työntekijälle on jatkossa tarjolla entistä epävarmempia työsuhteita, entistä huonommilla työehdoilla. Pätkätyöt lisääntyvät. Potkut saa helpommin. Työttömyysturvaa leikataan. Ansiosidonnainen käytännössä romutetaan. Aikuiskoulutustuki lakkautetaan. Vuorotteluvapaa poistetaan. Lakko-oikeutta rajoitetaan.

Perholehdon mielestä on suorastaan ylimielistä, että työmarkkinakaaoksen arkkitehdit, kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat, pitävät vappupuheita ympäri Suomea.

– Mitä sanottavaa kokoomuksella voi aidosti olla työväen juhlapäivänä? Entä miten perussuomalaiset puolustelevat Suomen poliittisen historian suurinta takinkääntöä: valtavia heikennyksiä tavallisten ihmisten ja työntekijöiden asemaan?

KANSANEDUSTAJA Lotta Hamari (sd.) nosti esiin sen, kuinka hallitus perustelee päätöksiään sillä, että rahaa ei ole.

– Ideologiset päätökset verhotaan taloudellisilla syillä ja turvaudutaan pakkoretoriikkaan. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä vaihtoehtoja vastuulliseen taloudenpitoon on niinkin, että heikoimmat eivät kärsisi eniten. Moni säästötoimeksi sanottu on itsessään rahasyöppö, sillä esimerkiksi hoitoon pääsyn pidentämisellä kuorma siirtyy entisestään erikoissairaanhoitoon ja kalliimpiin hoitoihin.

Hän muistutti, että Marinin hallitus jätti Orpon hallitukselle korkeimman työllisyysasteen vuosikymmeniin.

– Nykyhallituksen toimien jälkeen työttömyys on vain valitettavasti kasvanut, samaan aikaan kun työttömyysturvaa heikennetään.

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen puhui puolestaan vappuna Varkaudessa Taulumäen torilla. Suhonen suomi kovin sanoin kevään tapahtumia.

– Palkansaajaa poljetaan turpeeseen ja työmarkkinat on ajettu sekasortoon. Lakkoja, perusoikeutta rajoitetaan ideologisista syistä, yksittäistä työntekijää jopa pahimmillaan sakotetaan lakkoilusta.

Etenkin perussuomalaisten toimintaa Suhonen piti petoksellisena.

– Ennen vaaleja työväenpuolueeksi ilmoittautunut Perussuomalaiset lupasi, että lakko-oikeutta ei rajoiteta nykytasosta. He myös lupasivat, että yleissitovista työehtosopimuksista pidetään kiinni. He lupasivat myös sen, että eduskunnan ei tule painostaa työmarkkinajärjestöjä työntekijöille haitallisiin sopimuksiin. Joudun valitettavasti toteamaan, että kaikki nämä edellä olleet lupaukset on perussuomalaisten osalta rikottu. Aivan kaikki työntekijöille luvatut lupaukset!

KANSANEDUSTAJA Maria Guzenina (sd.) puhui vappupäivänä Karkkilan keskuspuistossa.

– Pääministeri Orpo lupasi, että kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen. Nyt kuitenkin useat päällekkäiset leikkaukset vievät jopa satoja euroja kuukaudessa pienituloisten tuloista. Se on kohtuutonta.

– Ministeri Purra puhui ennen vaaleja veronkevennyksistä pieni- ja keskituloisille, mutta nyt hallituksen veronkevennysten suurimpia hyötyjiä ovat hyvätuloiset.

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) peräänkuuluttaa oikeudenmukaisuutta Orpon-Purran hallituksen politiikkaan. Tampereella vappuna puhuneen Viitasen mukaan kaikkein rikkaimmat ja varakkaimmat ovat hallituksen erityissuojeluksessa.

– Hallitus toteutti kohtuuttomat leikkaukset pienituloisten ihmisten turvaan. Sen sijaan kaikkein rikkaimmat ja varakkaimmat ovat hallituksen erityissuojeluksessa. Suuri sana, minkä perään tänään on kysyttävä, on oikeudenmukaisuus.

SDP:n kansanedustaja Juha Viitala puhui vappupäivänä Rauman vappujuhlassa.

– Hallitusohjelma ei sisällä ainuttakaan parannusta työntekijöiden oikeuksiin tai asemaan. Orpon hallitus näyttää toteuttavan työnantajapuolen toivelistaa, sillä jopa hallitusohjelman teksti on paikoin kopioitu suoraan EK:n ja Suomen Yrittäjien tavoitteista.

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.) puhui vappupäivänä Jyväskylässä.

– Näin työn juhlan päivänä sitä toivoisi voivansa puhua iloisista ja hyvistä asioista. Miettiessäni työelämää, työntekijöitä ja ajankohtaisia asioita laajemminkin, hyvät uutiset ovat olleet vähissä. Orpo-Purran oikeistohallitus on ryhtynyt romuttamaan suomalaista hyvinvointivaltiota ennennäkemättömällä tavalla. Nykyisen hallituksen tavoitteena näyttää olevan luokkayhteiskunnan palauttaminen Suomeen. Suomen, jossa rikkaat elävät omaa suojattua elämäänsä ja muut saavat pärjätä miten osaavat.

Kansanedustaja Johan Kvarnström puhui vappupäivänä muun muassa Karjaalla.

– Meidän täytyy vaalia luottamusta. Se on nyt kovalla koetuksella yhteiskunnassamme, erityisesti työmarkkinoilla. Pohjoismaissa työmarkkinoita on vuosikymmenet kehitetty yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Se on ollut menestystarina, jossa on huolehdittu kasvusta ja kilpailukyvystä, samalla kun on askel kerrallaan kehitetty työelämää, vahvistettu turvallisuutta ja parannettu työehtoja.

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen puhui vappupäivänä Savonlinnassa.

– Vallitsevassa taloustilanteessa sopeutuksia on tarpeen tehdä. Niitä on kuitenkin mahdollista tehdä myös aidosti oikeudenmukaisella tavalla. SDP vahvistaisi julkista taloutta puuttumalla myös mittaviin yritystukiin, pääomatuloihin ja listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen. Näin suojattaisiin heikoimmassa asemassa olevia ja varmistettaisiin kaikkien osallistuminen talkoisiin muuallakin kuin juhlapuheissa. Hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien.

SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen peräänkuulutti vappupuheessaan Järvenpäässä ja Tuusulassa suunnanmuutosta hallituksen politiikkaan. Peltonen kantoi puheessaan huolta ennen kaikkea hallituksen hyvinvointivaltion perustaan kohdistamista mittavista heikennyksistä.

Peltosen mukaan hallitus on tehnyt lyhyen vallassaolon aikana selväksi yhden asian: suomalainen hyvinvointivaltio ei tule olemaan entisensä kuluvan vaalikauden jälkeen. Niin kovalla kädellä hallitus on ryhtynyt moukaroimaan ja panemaan uusiksi hyvinvointivaltion kovaa ydintä ja kantavaa peruskalliota.

– Aivan erityisen huolissani olen hallituksen heikennyksistä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen. Hallitus vaikeuttaa hoitoon pääsyä tuntuvasti pidentämällä hoitotakuuta, leikkaa ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksesta ja sote-järjestöiltä, kohdistaa ammatilliseen koulutukseen jopa 100 miljoonan säästöt ja vesittää toisen asteen maksuttomuuden, Peltonen listasi.

Eduskunnan toinen varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) puhui vappupäivänä Lammilla.

– Vakaassa taloudessa oleellista on menot ja tulot. Molemmat. Säästöissä oikeudenmukaisuus on sitä, että jokaiselta otetaan maksukyvyn mukaan. Ei samalla kauhalla. Kehyspäätöksissä on tarkka säästölista ja maksujen korotuslista. Mutta missä on tarkka veronkierron ja harmaan talouden suitsimislista? Tai veropohjaa laajentavat esitykset.

– Jos Suomen verorakenne olisi samalla pohjalla omaisuuden, pääomien ja työn verotuksen suhteen kuin EU:ssa keskimäärin, niin voisimme keventää työn verotusta ja silti meillä olisi verotuloja enemmän. Tanskan veroasteella kestävyysvajeemme olisi pois pyyhitty. Ikävä kyllä nyt leikkaukset kasaantuvat, mutta samaan aikaan hyvätuloisia palkitaan veronalennuksilla.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma puhui vappupäivänä Keravalla.

– Maan istuvalla hallituksella tuntuu olevan kuitenkin ravihevosen silmälaput rajoittamassa näkökenttää. Silmälaput estävät näkemästä niin sivuille kuin taaksepäin ja tuloksena on vallan kahvassa oleva porukka, joka ei kuuntele ympäröivän yhteiskunnan viestiä, mutta ei ota myöskään opiksi historian virheistä.

– Hallitus ei ole kuunnellut työelämän heikennyksissä palkansaajien, mutta ei myöskään lukuisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Lopputuloksena on hallituksen aikaansaama työmarkkinakaaos, joka on maksanut jo nyt suomalaiselle yhteiskunnalle liian paljon.

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru toteaa vappupuheessaan Kirkkonummen torilla, että hallituksen on aika ratkaista, aikooko se tehdä vaikuttavia talouspäätöksiä.

– Orpon hallituksen on aika luopua toimimattomista Kela-lisäresursseista ja ohjata 500 miljoonan lisäresurssit hyvinvointialueille hoitoon pääsyyn. Tämä voidaan tehdä hyödyntäen järkevästi ja kustannustehokkaasti markkinoita apuna. Julkinen sote on isäntä, yksityinen sote-renki. Veronmaksajien rahaa ei voi sysätä markkinoille tehottomasti, vaikka se ideologisista syistä sopisikin. On aika saada terveysbisnes kuriin ja suitsia markkinoita.

– Lääkäriliitto on kovin sanoin arvostellut hallituksen toimeenpanemaa julkisen terveydenhuollon alasajoa. Kehysriihen uusin päätös leikkaisi hyvinvointialueilta 132 miljoonaa, kun jo voimassa oleva 14 päivän hoitotakuu muuttuisi kolmeen kuukauteen. Tosiasiassa hoitotakuun alasajo tarkoittaa, että vastaanotoilla menetetään toista tuhatta työpaikkaa.

– STM:n tulee kiireellä arvioida, onko perusoikeuksien heikentäminen todella mahdollista näin hitaan hoitoonpääsyn muodossa. Eikö ihmisten perusoikeudet vaarannu ja sote-palveluiden riittävyys ole uhattuna, jos noin 90 prosenttia menettää 14 vuorokauden hoitoonpääsyn ja saa tilalle oikeuden hoitoonpääsyyn kolmessa kuukaudessa.

Kansanedustaja Mika Kari (sd.) puhui vappupäivänä Orimattilassa.

– Työmarkkinoilla tilanne on umpisolmussa ja edessä on vaikea syksy. Suomen taloudessa ei olisi varaa nyt tämän kaltaiseen kaaokseen, vaan tarvitsemme vakaita työmarkkinoita, jotka on aina olleet Suomen vahvuus. Mutta haluaako hallitus tätä umpisolmua edes aidosti yrittää avata? Haluaako hallitus edes, että Suomen tulevaa kasvua rakennetaan yhteistyöllä ja luottamuksella?

– Sillä luottamusta Suomi nyt tarvitsisi, niin työmarkkinoilla kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Luottamusta Suomessa tarvittaisiin niin yksittäisten ihmisten kohdalla kuin kansakuntanakin. Suomessa ei pitäisi kenenkään kokea toivottomuutta omasta tulevaisuudestaan ja toimeentulostaan. Suomi tarvitsee hyvinvoivia ja tulevaisuuteensa luottavia kansalaisia – sillä niin toimien olisimme vahvempia myös, kun maailma ympärillämme myrskyää.

SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen puhui vappupäivänä Joensuussa ja Kontiolahdella.

– Hallitus ei ole kyennyt oikeisiin työllisyystoimiin, vaan sen politiikka on rajoittunut sosiaaliturvan leikkaamiseen ja työehtojen heikentämiseen. Työmarkkinoiden sanelupolitiikallaan sen on itse ajanut työmarkkinat kaaokseen ja Suomen heikkenevään työllisyystilanteeseen.

– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestys on historian valossa paljosta velkaa sopimusyhteiskunnan syntymiselle. Yhteisesti sopien on tätä maata vuosikymmenet rakennettu ja samalla pystytty löytämään ratkaisuja, joilla on turvattu sekä ihmisten työolot että ansiotaso, mutta myös yritysten kilpailukyky. Tästä arvokkaasta perinnöstä meidän tulee pitää kiinni jatkossakin.