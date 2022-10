SDP:stä vahva reaktio vihreiden syytöksiin: ”Kannattaisi oma kaappi käydä läpi ennen kuin lähtee osoittelemaan muita”

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg latasi eilen tiedotteessaan, että vihreiden on tehtävä nopeasti täydellinen selvitys omasta historiastaan liittyen puolueen suhtautumiseen maakaasuun sekä maanpuolustukseen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Atte Harjanne ja Maria Ohisalo, missä viipyy vihreiden itsensäkin peräänkuuluttama tilinteko kaasu- ja turvallisuusasioista, Berg sanoi tiedotteessaan.

Berg sapekkaan ulostulon taustalla ovat puolueen puheenjohtajan Ohisalon sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen aiemmat lausunnot.

– Kaksi Suomen entistä pääministeriä pestautui Kremlin kontrolloimien yritysten palkkalistoille ja lobbareiksi. Saksan ja Suomen idänpolitiikan lähihistoriaa syytäkin perata. Myös silloisten valtapuolueiden tehtävä tiliä, Ohisalo kirjoitti noin viikko sitten Twitterissä viitaten Helsingin Sanomien artikkeliin, joissa käsiteltiin entisten pääministerien Paavo Lipposen (sd.) ja Esko Ahon (kesk.) toimintaa.

SDP:N VARAPUHEENJOHTAJA Niina Malm osallistui tämän jälkeen keskusteluun Iltalehdessä. Hänen syyttävä sormensa osoitti vihreiden suuntaan.

– Yksi syy Euroopan energiaongelmiin on vihreiden ja puolueen sisarpuolueiden pitkäaikainen ideologinen ydinvoimavastustus. Saksassa ydinvoiman hylkääminen johti maakaasuriippuvuuteen, Malm sanoi Iltalehdelle.

– Vihreät ovat Suomessakin aikoinaan ajaneet energiapolitiikkaa, joka olisi johtanut maakaasun laajaan käyttöön. Jos tuo valinta olisi tehty, olisimme mekin nyt riippuvaisia venäläisestä maakaasusta, mikä olisi myös suuri ongelma ympäristön kannalta, Malm väitti.

Tämän jälkeen reagoi Atte Harjanne omalla tiedotteellaan.

– Vihreistä on turha yrittää tehdä syntipukkia harkintakyvyn pettämiseen ja kaasuhankkeiden riskien vähättelyyn, hän kirjoitti.

Hänen mukaansa vihreiden riveistä on jo vuosikausia ja johdonmukaisesti muistutettu myös Venäjään liittyvistä riskeistä. Kun Nord Stream 1:stä keskusteltiin eduskunnassa vuonna 2009 silloiset vihreät kansanedustajat Haavisto ja Pulliainen kritisoivat voimakkaasti ajatusta, että hanke olisi vain talous- ja ympäristöpoliittinen kysymys, Harjanne jatkoi.

– Esimerkiksi Heidi Hautala, Ville Niinistö ja Oras Tynkkynen ovat saaneet rohkeista ja kaukonäköisistä huomioistaan Venäjän kehityksestä ja Venäjään kytkeytyneiden energiahankkeiden turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista aikanaan melkoista lokaa niskaan. En ole vielä nähnyt anteeksipyyntöjä, Harjanne päätti.

KIM BERG ihmettelee vihreiden hyökkäyksiä hallituskumppania kohtaan.

– Kannattaisi oma kaappi käydä läpi ennen kuin lähtee osoittelemaan muita, hän sanoo Demokraatille.

Hän myöntää, että Suomessa on ollut sinisilmäisyyttä Venäjän suhteen, mutta se koskee laajasti eri aikoina hallituksissa toimineita puolueita. Berg pelkää, että nimenomaan vihreiden politiikassa olisi voinut olla siemen Suomenkin maakaasuriippuvuuteen Venäjästä, mistä Saksa nyt maksaa kovaa hintaa.

Tiedotteessan Berg totesi, että vihreillä ”näyttää olevan kaasuhankkeissa pahanlaatuinen muistinmenetys”.

Hän muistutti, että vihreät oli Vanhasen toisessa hallituksessa yhdessä porvaripuolueiden kanssa myöntämässä luvan Nord Stream 1 -hankkeelle.

Tämä päätös annettiin 5.11. ja se oli statukseltaan valtioneuvoston päätös. Päätös oli yksimielinen. Vanhasen toisessa hallituksessa istuivat keskusta, kokoomus, vihreät ja RKP.

– Vihreiden tuella luotiin silloin linja, jonka mukaan Venäjän ja Saksan väliset kaasuputket käsitellään pelkästään ympäristökysymyksenä. Vaikka vihreät kuinka kiivaasti yrittävät kuurata itseään puhtaiksi vanhoista synneistään, ei näitä faktoja pääsee piiloon, Berg pöllytti tiedotteessaan.

Bergin mukaan jopa europarlamentaarikko Heidi Hautala kannatti Nord Stream 1 -lupaa siinä tapauksessa, että Venäjä sitoutuu ympäristösuojeluun. Hautalan kannasta on kerrottu Ylen tuolloisessa uutisessa.

BERG SANOI tiedotteessaan myös, että vihreät nostivat vielä 2000-luvun alussa perusvoiman tuotantovaihtoehdoksi maakaasua.

– Jos tuo vaihtoehto olisi valittu, lienee selvä, mistä kaasu olisi pitänyt tuoda: Venäjältä. Jos vihreä vaihtoehto olisi aikoinaan hyväksytty, olisimme nyt täysin riippuvaisia Venäjän maakaasusta, mikä olisi myös suuri ongelma ympäristön kannalta, Berg kirjoitti.

Näkemyksiään hän pohjaa ainakin silloisen ympäristöministerin ja Vihreän liiton puheenjohtaja Satu Hassin vuoden 2001 kommentteihin, joiden mukaan kansallisen ilmastostrategian skenaario, joka perustuu maakaasun käytön lisäämiseen, olisi suhteellisen pessimististenkin oletusten mukaan realistinen vaihtoehto.

Tuolloin keskusteltiin kansallisesta ilmasto-ohjelmasta, jossa Hassi piti tärkeänä maksimaalista uusiutuvien energian käyttöä. Maakaasuun ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva vaihtoehto on EU:n piirissä todettu varteenotettavaksi ilmastopoliittiseksi vaihtoehdoksi, eikä vähittäistä luopumista ydinvoimasta koeta päästöjen vähentämisen kannalta epärealistisena, Hassi sanoi tuolloin.

BERGIN MYLLYTYS ei jäänyt tähän. Hän jatkoi tiedotteessaan vielä arvostellen vihreitä pyrkimyksestä luopua yleisestä asevelvollisuudesta.

Berg totesi muun muassa, että vielä Krimin valtauksen (2014) jälkeenkin vihreiden puoluevaltuuskunta teki 2016 päätöksen kannattaa yleisen asevelvollisuuden täydellistä vapaaehtoisuutta.

Bergin mielestä tämä olisi romuttanut asevelvollisuuden kokonaan, kuinka niin?

Berg vastaa Demokraatille uskovansa, että se olisi johtanut romuttumiseen.

– Puolustus on perustunut hyvin voimakkaasti siihen, että meillä on ollut pakollinen varusmiespalvelus, Berg sanoo.

Tarkalleen ottaen vihreiden puoluevaltuuskunnan 2016 hyväksymän äänestyspäätöksen mukaan asevelvollisuutta on uudistettava valikoivan asevelvollisuuden suuntaan ja pitkän aikavälin tavoitteena on asepalveluksen täysi vapaaehtoisuus. Ohjelmassa reservin määrä olisi karsittu 75 000-150 000 sotilaaseen. Tämä olisi voitu vihreiden silloisten arvioiden mukaan saavuttaa, jos noin 8-20 prosenttia koko ikäluokasta, mukaan lukien sekä miehet että naiset, suorittaisi varusmiespalveluksen.

Berg hämmästelee vihreiden tuolloista halua supistaa reserviä. Varusmiespalveluksen tasa-arvoisemmaksi tekemistä miesten ja naisten välillä hänkin pitää pohdittavana asiana.

VIHREIDEN YDINVOIMAKANNAN kehittymistä viime aikoina myönteisempään suuntaan Kim Berg kiittelee.

– On hyvä, että vihreät ovat tehneet aika selkeän suunnanmuutoksen sen osalta. He ovat ymmärtäneet, että sitä tarvitaan. Se on paljon parempi energiamuoto kuin esimerkiksi maakaasu. Myös pienydinvoimaloiden hyödyntämistä on hyvä selvittää, hän sanoo.

Berg viestii vihreiden suuntaan toivovansa, että hallituksessa voitaisiin keskittyä yhdessä ihmisten auttamiseen energiakriisistä talven yli eikä syyteltäisi toisia.

– Tärkeintä olisi nyt keskittyä oleelliseen eli siihen, että ihmisillä olisi lämpimät kämpät ja varaa ostaa ruokaa talvella, sähkö ja energia eivät loppuisi ja että energiahintoja pystyttäisiin kontrolloimaan niin, etteivät ne nouse kohtuuttomiksi. Käyttäisin nyt kaikki voimavarat tähän.