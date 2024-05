SDP:stä vastalause: “Tämä on hallituksen hölmöimmistä hölmöin päätös”

– Hallitus on ajamassa alas toimivan järjestelmän ilman, että uutta on valmiina tilalle. Tämä vie maton alta monelta alan vaihtoa tai omaa osaamisen päivittämistä suunnittelevalta, valiokunnan demariedustajat kritisoivat tiedotteessa luonnehtien päätöstä “hölmöimmistä hölmöimmäksi”.

Aikuiskoulutustuen rahoitus on ollut vakaalla pohjalla, ja se ei ole edes rasittanut valtion kukkaroa, he muistuttavat.

– On erittäin vastuuton päätös hallitukselta lakkauttaa toimiva järjestelmä, joka on taannut monelle uuden mahdollisuuden tässä työn murroksen ajassa.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly huomauttaa, että aikuiskoulutustuki on ollut yksi tärkeimmistä työkaluista, kun osaamista, tärkeää uusiutuvaa “luonnonvaraa”, on työelämässä omaehtoisesti haluttu päivittää. Neljännesmiljoona suomalaista on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt näin.