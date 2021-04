”Se ihan tavallinen iltavuoro voi päättyä myös päivystykseen” – Miran tarina lastensuojelusta on valitettavan tuttu

Sosionomi Mira Fager-Pintilä on kertonut avoimesti sosiaalisessa mediassa väkivallasta, jonka kohteeksi on joutunut toimiessaan lastensuojelulaitoksen ohjaajana. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työssään hän on muun muassa saanut lievän aivotärähdyksen, joutunut tikattavaksi ja häntä on potkittu ja pahoinpidelty monella tavalla. Facebook-julkaisussaan Mira on jakanut useita kuvia ruhjotusta vartalostaan.

– Mä en äkkiseltään keksi mitään muuta ammattiryhmää, mikä kohtaisi yhtä paljon väkivaltaa tai ainakaan mitään ammattiryhmää, mikä ois yhtä turvaton ja millä ois yhtä vähän keinoja ja valtuuksia puuttua siihen, Mira Fager-Pintilä kirjoittaa Facebookissa.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestölle Talentialle tarina on tuttu. Järjestö tuomitsee työpaikkaväkivallan lastensuojelussa. Lastensuojelun Keskusliiton ja Talentian tuoreen Lapsen vuoksi -selvityksen mukaan lastensuojelulaitosten työntekijät kokevat työssään usein asiatonta kohtelua ja jopa väkivaltaa.

Uhkailu ja painostaminen on yleistä, ja vain seitsemän prosenttia ilmoitti, ettei ole kokenut sitä. Iso osa vastaajista (43 %) oli kokenut fyysistä väkivaltaa muutamia kertoja vuodessa ja jopa 12 prosenttia kokee sitä viikoittain.

46 prosenttia vastasi, ettei lain edellyttämää työsuojelun toimintaohjelmaa ollut käsitelty työpaikalla.

– Tilanne on kestämätön. Työnantajan velvollisuus on puuttua väkivaltatilanteeseen ja varmistaa, että työntekijän työskentelyolosuhteet ovat turvalliset. Nyt lastensuojelulaitosten työntekijät saattavat kohdata väkivaltaa lähes päivittäin, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio toteaa tiedotteessa.

”Apua on edelleen tarjolla ihan liian vähän ja myöhään.”

Fager-Pintilä toi kokemuksensa esiin, jotta lapset saisivat apua ajoissa.

– Koen, että palvelujärjestelmästä puuttuu edelleenkin hyvin paljon palasia niin varhaisten merkkien ja sijoituksen väliltä kuin myös sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Apua on edelleen tarjolla ihan liian vähän, ihan liian myöhään.

– Mieti, että sun käskettäisiin korjata joku pahasti vaurioitunut rakennus, mutta ilman, että saat käyttää siihen mitään oikeita työkaluja, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Talentia katsoo, että lastensuojelun avo- ja laitoshuollossa on lisättävä työntekijäresursseja ja parannettava työsuojelun valvontaa sekä otettava käyttöön väkivallan hallintaan, ehkäisyyn ja jälkipuintiin sopivia menetelmiä. Myös poliittisilla päättäjillä on vastuu varmistaa, että työnteon puitteet ovat riittävät.

– Haluaisin nähdä, että joku lastensuojelun maailmaa syleileviä suuntaviivoja piirtelevä päättäjä tulisi seuraamaan edes yhtä, sitä ihan tavallista iltavuoroa lastenkotiin. Sitä ihan tavallista, joka saattaa päättyä myös päivystykseen, Mira Fager-Pintilä kirjoittaa. Lainaukset on poimittu luvalla hänen laajaa näkyvyyttä saaneesta Facebook-julkaisusta.