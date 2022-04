Se oli suomeksi sanottu eli suoraan ja siekailematta

Venäjän murhanhimoinen hyökkäyssota Ukrainassa pyyhkäisi kiertoilmaisut kerralla suomalaisen turvallisuuspolittisen keskustelun pöydiltä. Kun ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta julkaistiin kaksi viikkoa sitten, Venäjästä puhuttiin viimein suoraan ja siekailematta. Rane Aunimo Demokraatti

Venäjän ja Vladimir Putinin käynnistämä sota vaarantaa koko Euroopan turvallisuuden ja vakauden nyt julkisessa dokumentissakin. Venäjä on yhteiskuntana sulkeutunut entisestään ja maan riippumaton media on tukahdutettu. Vääräksi julistetun tiedon levittämisestä voi saada 15 vuoden vankeustuomion. Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Muutoksen arvioidaan olevan pitkäkestoinen. Venäjä on lisännyt kaikki EU-maat epäystävällisten maiden listalle. Suomi varautuu myös siihen, että sotilaallista voimaa kohdistetaan yksinomaan Suomea vastaan. Kaikki edellinen hyvin kaunistelemattoman selonteon sivuilta.

Muuttumattomana linja ei enää pysy, linja on jo nyt muuttunut.

Käytännössä ainoa asia, jota selonteossa ei sanota kohtisuoraan, on se, että kevään keskustelun päätteeksi Suomi hakee Naton jäsenyyttä. Sen voi jokainen selonteosta lukea, kannattaa jäsenyyttä tai ei. Selonteon sanamuodot eivät jätä jossiteltavaa sen enempää kuin valtiojohdon kommentitkaan aihepiiristä. Selonteon mukaan esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen puolustusliitto vaihtoehtona ”ei olisi Nato-jäsenyyteen verrattavissa oleva eikä sitä korvaava järjestely”.

Nato-ratkaisun tekemisellä näyttää olevan kiire, eikä kiirettä olisi, ellei jäsenyyttä haettaisi. Valinnan hetki on ovella, ja omaa kantaansa vielä harkitseviin kansanedustajiin on kohdistunut julkista painetta mahdollisimman suurta yksimielisyyttä haettaessa. Myönteisellä kannalla olevien tulisi kuitenkin muistaa juuri näinä hetkinä, että Suomeen täytyy mahtua enemmän kuin yksi totuus kerrallaan. Absoluuttisia, lopullisia totuuksia on vähän tai ei ollenkaan. Sen historiakin todistaa.

Suomen vuosikymmenten mittainen linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on ollut menestys, tähän saakka. Muuttumattomana linja ei enää pysy, linja on jo nyt muuttunut. Sykäyksen sille aiheutti Putinin Venäjä hyökkäyssodallaan, jonka monia seurauksia se ei osannut ennakoida.