“Se on eronteon väline” – Näin tutkija tulkitsee ministeri Purran leikkuulautapäivityksiä

Syyskuussa 2015 pääministeri Juha Sipilä (kesk.) katsoi Kesärannassa tiukkailmeisenä suoraan tv-kameran linssiin ja piirsi katsojille karua kuvaa Suomen talouden tilasta.

- Lähivuodet ovat vaikeita. Joudumme tekemään sarjan kivuliaita päätöksiä, joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle. Ymmärrän, että muutos on vaikea, Sipilä sanoi Ylen televisioimassa puheessa .

Sipilän tv-puheen aikaan Suomen julkinen talous oli useita vuosia velkaantunut, ja napit olivat työmarkkinoilla vastakkain. Keskustan, kokoomuksen – ja myös perussuomalaisten – muodostama hallitus oli linjannut sopeuttavansa ja parantavansa Suomen kilpailukykyä.

VAJAA vuosikymmen myöhemmin perussuomalaiset on jälleen julkista taloutta sopeuttavassa hallituksessa. Säästöistä osa osuu sosiaalietuuksiin, joita saavat muun muassa pienituloiset ja työttömät.

Helmikuussa perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra jakoi viestiä leikkauksista hieman toisenlaisin ottein kuin Sipilä. Hän päivitti viestipalvelu X:ään kuvia leikkauslaudoista, joissa on hänen kasvonsa.

- Jos ei näillä laudoilla onnistu kunnolla leikkaaminen, ei sitten millään, Purra kirjoitti huumoriksi tarkoittamassaan päivityksessä.

“Rakennetaan vastakkainasettelua”

PERUSSUOMALAISTEN Purran viimeaikainen tapa viestiä leikkauksista on uudenlainen suomalaisessa politiikassa, arvioi yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Vuorelma sanoo STT:lle, että leikkauksista on perinteisesti viestitty vakavina. Nyt tilanne on Vuorelman mukaan poikkeuksellinen.

- Tahot, jotka tekevät näitä päätöksiä, tekevät sen karnevalistisesti tai tuovat niihin performatiivisen ulottuvuuden. — Siinä haastetaan meidän vakiintunutta politiikan kuvastoamme, Vuorelma arvioi.

Hänen mukaansa perussuomalaisten leikkausviestinnässä käyttämä tyyli on tyypillistä populistisille puolueille ja sen tarkoitus on provosoida.

- Tällaiseen kuvastoon ja retoriikkaan liittyy aina se, että siinä rakennetaan vastakkainasettelua.

Perinteisesti perussuomalaiset on Vuorelman mukaan pyrkinyt rakentamaan vastakkainasettelun kansan ja eliitin välille. Tämä ei ole puolueelle nyt mahdollista, koska se on hallituspuolueena itse poliittisen eliitin ytimessä.

Hän arvioikin, että retoriikallaan puolue yrittää rakentaa vastakkainasettelua leikkauksia kannattavien ja vastustavien välille.

- Että kaikki vastuulliset veronmaksajat kannattavat tätä ja vastustajat vain pyrkivät puolustamaan sellaista ylisuurta valtiota, joka jakaa etuuksia ihmisille, jotka eivät niitä tosiasiassa tarvitse, hän sanoo.

Hänen mukaansa käytetty huumori puolestaan rakentaa yhteisöllisyyttä mutta myös rajaa ulkopuolelle niitä, jotka eivät tulkitse sitä kuten he.

- Se on eronteon väline.

PUHEENJOHTAJA Purran lisäksi muutkin perussuomalaisten johtavat poliitikot ovat julkisesti puolustaneet hallituksen kaavailemia säästöjä, joskaan eivät aivan samanlaisella viestinnällä kuin Purra.

Purran julkaisuissa välittämä viesti on Vuorelman mukaan itsevarmaa eikä siinä pyydellä toimia anteeksi. Samalla kuitenkin osa hallituksen kaavailemista leikkauksista kohdistuu pienituloisiin ihmisiin, joista Vuorelman mukaan osa on voinut äänestää perussuomalaisia. Hän pitää tilannetta kiinnostavana, koska osa ihmisistä voi kannattaa leikkauksia, vaikka ne heikentäisivät heidän omaa taloudellista asemaansa.

- Ihminen voi tulkita niitä valtiontalouden näkökulmasta, että ne kohdistuvat minuun, mutta ovat oikeutettuja. Puolestaan ne, jotka vastustavat (leikkauksia), eivät mieti kansallista etua, hän sanoo.

HALLITUKSEN politiikkaa on Vuorelman mukaan myös käsitelty loppu- ja alkuvuonna paljon julkisuudessa, eikä perussuomalaisten kannatus ole juuri notkahtanut alaspäin. Hän huomioi myös, että Purraan liittyvät päivitykset ovat julkisuudessa kirvoittaneet kritiikkiä muissa muttei puolueen sisällä. Vuorelma arvioi, että puolueessa nähdään leikkauksilla olevan kannatusta.

- Esimerkiksi Iiro Viinasella (kok.) ja Juha Sipilällä, jotka ovat aikaisemmin joutuneet edustamaan leikkauspolitiikan linjaa, on ollut se viesti, että olemme henkilökohtaisesti kovilla tässä tilanteessa, sanoo Vuorelma ja jatkaa:

- Nyt Purra irrottautuu siitä.

Purran esikunnasta vastattiin keskiviikkona STT:lle, ettei Purra kommentoi sosiaalisen median julkaisuja.

