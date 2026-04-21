21.4.2026 11:27 ・ Päivitetty: 21.4.2026 11:30
”Se on yleisesti tiedossa” – Näin Häkkänen kommentoi Yhdysvaltain ammustoimituksia
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan puolustushallinto ei kommentoi Suomen asehankintojen aikatauluja.
– Se on yleisesti tiedossa, että Euroopan ja USA:n puolustusteollisuudessa on toimituksiin liittyviä haasteita aikatauluissa ja muussa, Häkkänen sanoi ja totesi, että Suomella on tiivis yhteys Yhdysvaltain puolustushallintoon Pentagoniin.
VIRO ilmoitti tiistaina, että ammustoimitukset Yhdysvalloista viivästyvät Lähi-idän tilanteen vuoksi. Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi maansa yleisradioyhtiölle ERR:lle, että eniten akuuttia pulaa tulee Himars-raketinheittimien ammuksista ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksista.
Häkkänen ei halunnut arvioida tilannetta Viron kannalta.
– Viro vastaa itse tästä arvioinnista ja myös siitä mitä kommentoi julkisuuteen. Me emme lähde kommentoimaan yksittäisten asetoimitusten mahdollisia viivästyksiä tai haasteita julkisuuteen, tilataan niitä sitten USA:sta tai Euroopasta.
HÄKKÄNEN perusteli niukkaa tiedotuslinjaansa Suomen puolustusvalmiuden ylläpitämisellä.
– Sen takia emme kommentoi varastotasoja emmekä myöskään tilauksia.
Lähi-idän tilanne korostaa Häkkäsen mukaan Euroopan oman puolustusteollisuuden kehittämisen tärkeyttä.
– Sitä pitää vauhdittaa eteenpäin.
– Euroopalla pitää olla omavaraisuutta merkittävästi teollisuudessa.
