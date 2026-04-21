21.4.2026 11:27 ・ Päivitetty: 21.4.2026 11:30

”Se on yleisesti tiedossa” – Näin Häkkänen kommentoi Yhdysvaltain ammustoimituksia

Puolustusministeri Antti Häkkänen saapuu hallituksen kehysriihen neuvotteluihin Säätytalolle Helsingissä 21. huhtikuuta.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan puolustushallinto ei kommentoi Suomen asehankintojen aikatauluja.

Demokraatti

Demokraatti

– Se on yleisesti tiedossa, että Euroopan ja USA:n puolustusteollisuudessa on toimituksiin liittyviä haasteita aikatauluissa ja muussa, Häkkänen sanoi ja totesi, että Suomella on tiivis yhteys Yhdysvaltain puolustushallintoon Pentagoniin.

VIRO ilmoitti tiistaina, että ammustoimitukset Yhdysvalloista viivästyvät Lähi-idän tilanteen vuoksi. Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi maansa yleisradioyhtiölle ERR:lle, että eniten akuuttia pulaa tulee Himars-raketinheittimien ammuksista ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksista.

Häkkänen ei halunnut arvioida tilannetta Viron kannalta.

– Viro vastaa itse tästä arvioinnista ja myös siitä mitä kommentoi julkisuuteen. Me emme lähde kommentoimaan yksittäisten asetoimitusten mahdollisia viivästyksiä tai haasteita julkisuuteen, tilataan niitä sitten USA:sta tai Euroopasta.

HÄKKÄNEN perusteli niukkaa tiedotuslinjaansa Suomen puolustusvalmiuden ylläpitämisellä.

– Sen takia emme kommentoi varastotasoja emmekä myöskään tilauksia.

Lähi-idän tilanne korostaa Häkkäsen mukaan Euroopan oman puolustusteollisuuden kehittämisen tärkeyttä.

– Sitä pitää vauhdittaa eteenpäin.

– Euroopalla pitää olla omavaraisuutta merkittävästi teollisuudessa.

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
21.4.2026
Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.4.2026
Insinööriliitto: Jatkuva oppiminen agendalle yli vaalikausien – ”Kasvu ei synny ilman osaajia”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
20.4.2026
Arvio: Uutuuskirja tiivistää, mistä hyvinvoinnissa lopulta on kysymys
Lue lisää

