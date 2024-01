”Se yllätti, että tämä meni niin poliittiseksi teatteriksi” – työryhmän vetäjä kommentoi myös sote-ministerin ensireaktiota

Juuso kommentoi tuoreeltaan torstaina Ylelle, että esitys keskussairaaloiden vähentämisestä on tehty täysin ilman nykytilanteen syvällisempää analyysia ja eri vaihtoehtojen vaikutusarviointeja.

Ministeri ei siis asettunut itse asettamansa asiantuntijoista koostuvan työryhmän työn tueksi.

- Tässä on ollut – ei tätä työryhmää ajatellen, mutta koko hyvinvointialuetoimintaa ajatellen – aikamoista turbulenssia. Asiat vaihtelevat kohtuullisen nopeallakin aikajänteellä. Täytyy sanoa, että olihan se odottamatonta, mutta ei se niin hirveästi hämmästyttänyt, sanoo puheenjohtajana toiminut Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen STT:lle.

Hän on koko ajan painottanut, että selvitys on lähtenyt puhtaasti lääketieteellisestä näkökulmasta, mutta sairaalaverkko on muutakin.