Sebastian Tynkkysestä tehty EU-kantelu – Syynä rasismi ja verkkohäirintä

EU:ssa on kuohuttanut maanantaina kahden europarlamentaarikon rasistisena pidetty käytös. Renew-ryhmän puheenjohtaja Valerie Hayer syyttää Sebastian Tynkkystä (ps.) ja tanskalaista Kristoffer Stormia rasistisista kommenteista ja verkkohäirinnästä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sekä Tynkkynen että Storm kuuluvat konservatiivien ja reformistien ECR-ryhmään. Hayer on tehnyt heistä kantelun EU-parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle.

Kantelu liittyy viime viikon tapahtumiin, kun EU-parlamentti siunasi palautuskeskukset huutomyräkän säestyksellä. Äänestyksen jälkeen mediassa levisi istuntosalista kuvattuja videoita, joissa lainsäädäntöä puoltaneet parlamentaarikot huutavat ”lähettäkää heidät takaisin”. Jännitteet kärjistyivät entisestään sosiaalisessa mediassa.

ERITYISEN kiistanalaiseksi nousi tanskalaisen Stormin kommentti ruotsalaisparlamentaarikon puheeseen. Irakissa syntynyt parlamentaarikko Abir Al-Sahlani totesi sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla, ettei hän ollut koskaan tuntenut oloaan yhtä turvattomaksi parlamentissa.

- Abir Al-Sahlanin pitäisi mennä kotiin, Storm kommentoi videota.

Tynkkynen puolestaan reagoi Instagram-tilillään Al-Sahlanin kommentteihin kehottaen tätä itkemään lisää.

Nämä kaksi kommenttia saivat Renew-ryhmän puheenjohtajan Hayer’n kirjoittamaan Metsolalle perjantaina kirjeen, jossa hän vaati kurinpitotoimia. Hän myös vihjasi, että Renew voisi ryhtyä oikeustoimiin, jos asiaan ei puututa.

- Esitetyt kommentit olivat epäilemättä rasistisia, ja niihin tulisi puuttua tiukasti, Hayer sanoi.

Myös Renew-ryhmään kuuluva Al-Sahlani kertoi Euractiv-sivustolle harkitsevansa oikeustoimia.

TYNKKYNEN sanoi X-tilillään julkaisseensa videon, jossa Al-Sahlani puhuu, mutta kiisti uhanneensa tätä.

- Väärä väitteesi siitä, että olisin uhannut kollegaani, johtaa oikeustoimiin, Tynkkynen kommentoi Hayer’n kantelua.

Storm taas sanoi Politicolle tarkoittaneensa kommentillaan, että jos Al-Sahlani koki palautuskeskuspäätöksen ja siihen kohdistuneet reaktiot niin ahdistaviksi, tämän olisi ollut parempi poistua istuntosalista ja pohtia asiaa rauhassa.

- (-) sen sijaan, että hän syytti suurta enemmistöä poliittisista vastustajista siitä, että nämä saivat hänet tuntemaan olonsa turvattomaksi, Storm sanoi medialle.

- En suostu siihen, että poliitikkokollegani kutsuvat minua rasistiksi, hän sanoi medialle.

Tynkkynen ei vastannut Politicon kommenttipyyntöön.

KYSEENALAISTA mainetta sosiaalisen median kirjoittelustaan niittänyt Tynkkynen on saanut aiemmin kolme tuomiota kirjoituksistaan. Tuomiot ovat tulleet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Viime vuoden lopulla Tynkkynen ja perussuomalaiset kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Omien sanojensa mukaan he halusivat näin osoittaa tukeaan Miss Suomi -tittelinsä menettäneelle Sarah Dzafcelle, joka myös oli väännellyt silmiään somekuvassa.

Silmien vääntely on yleisesti tunnettu ja vakavana loukkauksena pidetty ele aasialaistaustaisia ihmisiä kohtaan.

STT/Frida Ahonen