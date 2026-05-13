”Sekava ehtohimmeli” – kansanedustajalta lyttäys hallitusta jakaneelle päätökselle

Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätös Saimaan kalastuskieltorajoituksista on pettymys, toteaa kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.). Demokraatti

Ympäristöministeri Sari Multalan (kok.) yritys parantaa saimaannorpan suojelua jäi Mikkosen mukaan ”heikoksi ja sekavaksi”. Muikkuverkkokieltoa ei saatu pidennetyksi ja yleiselle verkkokalastuskiellolle asetettiin ehtoja, jotka eivät perustu tutkimukseen eikä saimaannorpan suojelustrategiaan.

– Suuri pettymys oli, ettei hallitus kiristänyt nykyisiä verkkokalastusrajoituksia. Taas kerran hallitus pyyhki tutkimustiedolla pöytää ja vastoin suomalaisten tahtoa sei ei kyennyt yksiselitteisesti parantamaan saimaannorpan suojelua.

– Nyt rakennettu ehtohimmeli verkkokalastuksen pidentämiselle heinäkuun puolelle on sekava ja avoimeksi jää, mihin siinä esitetty 4 prosentin raja-arvo edes perustuu, Mikkonen ihmettelee.

NYKYINEN pyydyskuolleisuus vaarantaa Mikkosen mukaan saimaannorpan kannan pitkän ajan säilymisen. Lisäksi pesäkuolleisuusriski kasvaa koko ajan talvien muuttuessa entistä arvaamattomiksi ilmaston muuttuessa.

– Siksi nyt olisi tarvittu verkkokalastuskiellon yksiselitteinen pidennys. On kestämätöntä, että verkkokalastusharrastusta suojellaan vahvemmin kuin erittäin uhanalaista saimaannorppaa. Nyt tehty päätös kertoo, että maa- ja metsätalousministeri onnistui jälleen kerran saaman voiton ympäristöministeristä.

Orpon hallituksen maa- ja metsätalousministeri on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.