Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.5.2026 13:30 ・ Päivitetty: 13.5.2026 13:30

”Sekava ehtohimmeli” – kansanedustajalta lyttäys hallitusta jakaneelle päätökselle

Jussi Nukari/Lehtikuva
Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) rantakivellä Saimaan Orivedellä 15. toukokuuta 2018.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätös Saimaan kalastuskieltorajoituksista on pettymys, toteaa kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.).

Demokraatti

Demokraatti

Ympäristöministeri Sari Multalan (kok.) yritys parantaa saimaannorpan suojelua jäi Mikkosen mukaan ”heikoksi ja sekavaksi”. Muikkuverkkokieltoa ei saatu pidennetyksi ja yleiselle verkkokalastuskiellolle asetettiin ehtoja, jotka eivät perustu tutkimukseen eikä saimaannorpan suojelustrategiaan.

– Suuri pettymys oli, ettei hallitus kiristänyt nykyisiä verkkokalastusrajoituksia. Taas kerran hallitus pyyhki tutkimustiedolla pöytää ja vastoin suomalaisten tahtoa sei ei kyennyt yksiselitteisesti parantamaan saimaannorpan suojelua.

– Nyt rakennettu ehtohimmeli verkkokalastuksen pidentämiselle heinäkuun puolelle on sekava ja avoimeksi jää, mihin siinä esitetty 4 prosentin raja-arvo edes perustuu, Mikkonen ihmettelee.

NYKYINEN pyydyskuolleisuus vaarantaa Mikkosen mukaan saimaannorpan kannan pitkän ajan säilymisen. Lisäksi pesäkuolleisuusriski kasvaa koko ajan talvien muuttuessa entistä arvaamattomiksi ilmaston muuttuessa.

– Siksi nyt olisi tarvittu verkkokalastuskiellon yksiselitteinen pidennys. On kestämätöntä, että verkkokalastusharrastusta suojellaan vahvemmin kuin erittäin uhanalaista saimaannorppaa. Nyt tehty päätös kertoo, että maa- ja metsätalousministeri onnistui jälleen kerran saaman voiton ympäristöministeristä.

Orpon hallituksen maa- ja metsätalousministeri on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Tuuri

Kolumnit
13.5.2026
Haluammeko äänestysaktiivisuuden nousevan 80 prosenttiin? Näin se onnistuisi
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
12.5.2026
Arvio: Saako kansanmurhalle nauraa? Kevään kummajainen on tässä: israelilainen satiiri sodasta ja joukkopsykoosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU