”Sekavalta meno on vaikuttanut” – STTK:lta lähtee kirkas viesti Säätytalolle, mitä hallitusohjelman pitäisi sisältää

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajalla Antti Palolalla on selkeä näkemys, mihin asioihin tulevan hallituksen pitäisi hallitusohjelmassaan erityisesti keskityttävä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Palola uskoo, että ajan kanssa hallitus syntyy, sillä Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen.

– Vaalien suurimman puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon johdolla niitä käydään, mutta julkisuuteen tihkuneiden tietojen valossa ei aina tunnu olevan kovin selvää, ketkä neljän puolueen orkesterin hahmotelmassa tahtipuikkoa heiluttavat. Sivusta seuranneena sen verran sekavalta on meno tähän mennessä vaikuttanut, Palola totesi puhuessaan STTK:n edustajiston kevätkokouksessa.

Hän muistutti, että eduskuntavaalit ovat aina mitä suurimmassa määrin myös työelämävaalit, sillä uusi hallitus päättää monista työntekijöitä koskevista asioista.

PALOLA painotti, että STTK on puoluepoliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö ja tekee yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Hänen mukaansa järjestö haluaa luonnollisesti hyvät ja toimivat suhteet ja keskusteluyhteyden tulevankin hallituksen kanssa.

– STTK ei myöskään ole ulkoparlamentaarinen oppositiovoima. Se tarkoittaa, että tuemme hallitusta silloin, kun koemme sen olevan jäsentemme kannalta tarkoituksenmukaista ja olemme kriittisiä silloin, kun koemme hallituksen heikentävän jäsentemme asemaa. Se on meidän roolimme.

Palola pohti, mihin asioihin sitten hän toivoisi hallituksen ohjelmassaan kiinnittävän erityistä huomiota. Hän korosti, että Suomi on kansakuntana asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035, joten on panostettava vihreään ja oikeudenmukaiseen siirtymään.

– Suomi harmaantuu ja ikärakenteemme muuttuu haasteellisemmaksi. Siksi on huolehdittava työvoiman saatavuudesta, osaamisesta sekä työn ja tekijän kohtaamisesta, hän lisäsi.

Palolan mukaan Suomen taloutta on toki sopeutettava, mutta sen on tapahduttava useamman vaalikauden aikana.

– Sopeutuspäätösten myötä eriarvoisuus ja osattomuus eivät saa lisääntyä eikä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista saa tehdä sopeutuksen maksumiehiä. Siksi emme kannata julkisuudessa esillä olevia heikennysesityksiä työttömyys- ja sosiaaliturvaan.

Hän korosti, että uusien työpaikkojen luominen ja työllisyysasteen nostaminen on tärkeää.

– Työllisyysasteen näkökulmasta tehokkainta on työttömien osaamiseen liittyvien puutteiden tunnistaminen ja tuki sen kehittämiseksi. Pitää katsoa, mistä johtuu, että ihminen on työtön, onko osaamisessa parannettavaa. Työttömyysturvan heikentäminen ei ole mikään ratkaisu, koska silloin ihmisiä heitetään vain luukulta toiselle.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSTÄ on puhuttu julkisuudessa paljon ja Palola toivoo poliitikkojen pitävän siitä näppinsä erossa.

– Julkisuudessa on väläytetty julkisen talouden tasapainottamista eläkejärjestelmämme kustannuksella. Julkisen talouden ongelmat liittyvät valtion ja kuntien talouteen, eivät työeläkejärjestelmään, joka on hyvässä kunnossa.

Työelämää on välttämätöntä Palolan mukaan kehittää yhdessä, kolmikantaisesti, koska muuten se ei tapahdu oikeudenmukaisesti eikä tasapainoisesti.

– STTK haluaa, että palkansaajapuoli neuvottelee yhdessä työnantajapuolen ja maan hallituksen kanssa muun muassa työ- ja sosiaalilainsäädäntöön liittyvistä uudistuksista.

Selvää on Palolan mielestä on, että STTK ei halua heikennyksiä työehtosopimusten yleissitovuuteen, työntekijöiden irtisanomissuojaan, ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai lailliseen työtaisteluoikeuteen.

– Tämä viesti on kirkas. Haluamme, että paikallinen sopiminen tapahtuu työehtosopimusten puitteissa ja henkilöstöä edustavien luottamusmiesten kanssa. Jos näistä livetään, jos hallitus tuo sellaisia päätöksiä, on selvää, että me vastustamme niitä.