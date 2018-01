Seksuaalikasvatus haluttu kieltää uskonnollisista syistä koulussa – Sanni Grahn-Laasonen ottaa nyt kantaa

Yle uutiset on kertonut vanhemmista, jotka ovat halunneet uskonnollisin perustein kieltää valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluvan seksuaalikasvatuksen lapsiltaan. Opettaja ei saisi mainita esimerkiksi homoudesta.

Kitkaa on kotien ja yläkoulujen välillä Ylen mukaan esimerkiksi Lahdessa. Uskonnollisten vanhempien yhteydenotot ovat tuttuja myös Helsingin kouluviranomaisille.

– Yhteyttä ottavat kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat, mutta kyllä enimmäkseen liikkeellä ollaan ihan luterilaisista lähtökohdista, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen kertoi Ylelle.

Joissain kouluissa on päädytty siihen, että seksuaaliasioiden on jäänyt joidenkin nuorten osalta väliin ja korvaavana opetuksena on ollut muita terveyskasvatuksen asioita.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on kysynyt jo opetusministeriltä, mitä hallitus aikoo tehdä asian ratkaisemiseksi. Hän on muistuttanut, että jokaisen nuoren on saatava seksuaalikasvatusta.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) avasi kantaansa tänään Demokraatille.

Grahn-Laasonen painottaa, että opetuksen sisältö määritellään opetussuunnitelmissa.

– Se on myöskin se opetusta ohjaava elementti. Niiltä osin, kun syntyy keskustelua tästä aiheesta vanhempien kanssa, uskon, että kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä pystytään ratkaisemaan ongelmatilanteita kuitenkin niin, että jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen.

– Lähtökohta on se, että kouluissa annetaan opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Eli lähtökohta on toisin sanoen se, että opetukseen osallistutaan eli sieltä ei voi jäädä pois?

– Niin kun sanoin niin toivon, että tilanteet eivät kärjisty siihen pisteeseen asti, vaan kouluissa annetaan opetussuunnitelmien mukaista opetusta, mutta kannustan kouluja ja koteja tiiviiseen vuorovaikutukseen herkkyystilanteiden ratkaisemisessa.

– Pidän tärkeänä, että meillä on seksuaalikasvatusta kouluissa ja toivon, että se tavoittaisi jokaisen lapsen ja nuoren. Kannustan myös näissä ongelmatilanteissa ratkomaan niitä herkkyyksiä yhdessä ja lisäämään ymmärrystä siitä, miksi niidenkin sisältöjen oppiminen on tärkeää.