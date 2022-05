SEL:n edustajakokous: Työstä saatava sellaista palkkaa, että sillä voi elää hyvää elämää myös pääkaupunkiseudulla

SEL:n edustajakokous vaatii, että elintarvikealan palkkoja ja muita työehtoja sekä työoloja on parannettava, jotta elintarvikealan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa työvoiman. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Erityisesti nuoret työntekijät eivät enää sitoudu työsuhteeseen, jos työehdot ja työolot eivät ole riittävän hyvät. Työstä maksettava palkka on luonnollisesti työntekijälle hyvin tärkeä asia. Työnantajien on maksettava sellaista palkkaa, jolla työntekijä tulee toimeen ja voi elää hyvää elämää myös pääkaupunkiseudulla”, kokous sanoo kannanotossaan.

SEL:n edustajakokous vaatii niin ikään työnantajia laittamaan työsuojeluasiat kuntoon sekä huolehtimaan ikääntyneistä ja muista vajaatyökykyisistä työntekijöistä työpaikoilla.

”Työsuojelutyötä on tehtävä työpaikoilla aidossa yhteistoiminnassa koko henkilöstön kanssa. Työnantajien on mahdollistettava henkilöstön edustajille riittävästi työstävapautusaikaa, koulutusta sekä asianmukaiset työvälineet luottamustehtäviensä hoitamiseen. Työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaika on nostettava samalle tasolle kuin pääluottamusmiehellä myös elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksissa, ja molempien luottamushenkilöiden työstävapautusaikaa on lisättävä”, kokous sanoo toisessa kannanotossaan.