”Selvityksen pyytäminen puhuu karua kieltä” – SDP:n Mäkynen kysyy, kuinka lähelle pohjaa kokoomus on arvoissaan valmis joustamaan

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen toivoo hallitusneuvottelijoilta malttia siinä, miten suomalaisen yhteiskunnan perusperiaatteista joustetaan perussuomalaisten symbolisten voittojen hyväksi.

– Kokoomus valitsi perussuomalaiset ohi SDP:n hallitusneuvotteluihin jo varhain alkuvuodesta, koska tiesi perussuomalaisten joustavan talouden ja työelämän kysymyksissä SDP:tä enemmän. Perussuomalaiset ei tietenkään hyväksy kokoomuksen talousohjelmaa ilmaiseksi, vaan se vaatii edes näennäisiä muutoksia sille symbolisiin asioihin, Mäkynen toteaa tiedotteessa.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka tiedot oikeusministeriö on vahvistanut. Hallitusneuvotteluihin on pyydetty selvitystä siitä, voitaisiinko rikoslain pykäliä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muuttaa löysemmiksi. Taustalla on perussuomalaisten saamat tuomiot pykälän perusteella.

Oikeusministeriön vastauksessa todetaan, ettei liikkumavaraa ole, vaan pikemmin Suomen allekirjoittamat kansainväliset sitoumukset edellyttäisivät lain tiukentamista.

– Selvityksen pyytäminen puhuu karua kieltä kokoomuksen arvojen painumisesta pohjalle, kun Petteri Orpo hakee ”pragmaattisia” ratkaisuja muodostaakseen oikeistokonservatiivisen hallituksen. Aikana, jolloin Suomen tulisi onnistua houkuttelemaan väkeä töihin ulkomailta, kokoomus on valmis harkitsemaan rasistisen ja kansanryhmää vastaan kiihottavan puheen nykyistä laajemmassa mitassa, Mäkynen huomauttaa.

Hän painottaa, että ihmisryhmiä uhkaava, solvaava tai panetteleva kieli ei ole tarpeellista missään tilanteessa, vaan sillä heikennetään Suomen jo valmiiksi tulehtunutta keskusteluilmapiiriä.

– Asiallinen kritiikki ja asiakeskustelu esimerkiksi uskonnollisista ja kulttuurisista tavoista on mahdollista ilman, että pykälä tuottaa ongelmia. Se nähtiin muun muassa keskusteltaessa tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoinnista viime kaudella eduskunnassa.

MÄKYNEN on huolissaan Suomen kansainvälisestä asemasta aikana, jona Euroopassa soditaan ja kansainvälisiä osaajia olisi saatava Suomeen enemmän. Julkisuudessa on ollut tietoja myös kehitysavun leikkauksista ja humanitaarisen maahanmuuton kiristyksistä.

– Syrjintälakien löysääminen ja Suomen kansainvälisestä vastuusta väistäminen antaa väärän viestin aikana, jona kansainväliseltä yhteisöltä vaadittaisiin kriiseissä yhtenäisyyttä.

Hän toteaa, että Nato-jäsenyys parantaa Suomen sotilaallista turvallisuutta, mutta yhtä tärkeää on ehkäistä kriisien syntymistä, kantaa oma vastuumme hätää kärsivien auttamisesta sekä huolehtia kansainvälisen sopimusjärjestelmän uskottavuudesta omalta osaltamme.

– Kokoomuksen ja persujen sulkeutuva ja sisäänpäin kääntyvä Suomi uhkaa heikentää oma-aloitteisesti kansainvälistä asemaansa. Toivon Säätytalon neuvottelijoille malttia ja pitkäkatseisuutta.