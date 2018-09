”Sen verran voin sanoa, että ulkomaisesta rahavirrasta on kyse” – KRP kommentoi Turun saariston jättioperaatiota: ”Yksittäisiä kansalaisuuksia en halua mainita”

Neljää miestä ja kolmea naista on kuulusteltu epäillyn asemassa Turun saariston jättioperaatiossa, kertoo tutkinnanjohtaja Tomi Taskila KRP:stä.

Taskilan mukaan epäiltyinä rikoksina jutussa on törkeä rahanpesu, törkeä veropetos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja kaksi törkeää kirjanpitorikosta.

Kotietsintöjä tehtiin 17 paikassa, jotka ovat kaikki epäiltynä olevan suomalaisen osakeyhtiön kiinteistöjä. Yhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.

KRP ei ole vahvistanut yhtiön nimeä, mutta sen perusteella, millä kiinteistöillä poliisi on viikonloppuna nähty, kyse on Airiston Helmi Oy:stä.

Tutkinnan alkusyynä olivat poliisin mukaan verottajan havainnot.

Epäilyjen vuoksi on pidätetty kolme, joista yksi on jo vapautettu. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan yksi pidätetyistä on Venäjän kansalainen.

– Yksittäisiä kansalaisuuksia en halua mainita, Taskila sanoo.

Hän ei myöskään suostu ottamaan kantaa siihen, ovatko kaikki epäillyt olleet EU-alueelta.

– Sen verran voin sanoa, että ulkomaisesta rahavirrasta on kyse, Taskila sanoo.

Mahdollisista vangitsemisvaatimuksista päätetään todennäköisesti iltaan mennessä.

Syksyllä 2007 perustetun Airiston Helmen hallituksessa on eri aikoina istunut kolme venäläistä, kaksi italialaista ja kaksi puolalaista henkilöä. Tällä hetkellä yhtiön vastuuhenkilöiksi on merkitty kaupparekisteriin Italian ja Suomen kansalaiset.

Yhtiön keskeinen henkilö näyttää kaupparekisteritietojen mukaan olevan vuonna 1964 syntynyt mies, jolla on Maltan kansalaisuus. Hän on ollut pitkään yhtiön puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä ja omistanut ainakin osan yhtiöstä.

Ei kantaa sotasatama-asiaan

Etsinnässä löytyi myös neljä asetta, jotka vaikuttavat tällä hetkellä keräilyesineiltä. Näistä ei KRP:n Taskilan mukaan olla avaamassa näillä näkymin esitutkintaa.

Keskustan entinen kansanedustaja Mikko Kärnä väitti tiedotteessaan sunnuntaina, että Airiston Helmellä on sotasatama ja sotilaskalustoa. Kärnä kertoi saaneensa tiedon lähteiltään Puolustusvoimista.

– En voi tuohon ottaa kantaa. Sitten puhuttaisiin siitä yhdestä yhtiöstä, joka on julkisuudessa ollut. Ja minä en voi sellaiseen lähteä, Taskila sanoo.

Taskila myös sanoo, että ei halua alkaa kommentoida asioita Puolustusvoimien tontilta.

Ympäri saaristoa ulottuneessa operaatiossa oli poliisin lisäksi mukana Merivartiosto ja Puolustusvoimat. Taskilan mukaan kyse oli materiaali- ja kuljetusavusta, jotta mittavat ja laaja-alaiset kotietsinnät saatiin ylipäätään toteutettua.

Taskila sanoo, että ei odota tutkinnan laajenevan talousrikostutkinnan puolelta muihin nimikkeisiin. Hän kuitenkin sanoo, että löydetystä materiaalista voi löytyä uusia epäiltyjä.

”Lentokielto uteliaiden vuoksi”

Taskila sanoo, että lentokielto oli myös muiden uteliaiden kuin toimittajien mahdollisen kuvaamisen vuoksi.

– Kolmannesta tahosta en osaa ottaa mitään kantaa, eikä meillä ole sellaisesta ollut mitään tietoa. Lähinnä tarkoitin näitä uteliaita ulkopuolisia.

Kolmannella taholla Taskila tarkoittaa vierasta valtiota.

– Haluamme suojata sen teknisen ja taktisen tutkinnan. Emme toivo, että operaatio joudutaan keskeyttämään ja miettimään, että kuka meitä täällä dronella kuvaa.

STT:n tietojen mukaan Airiston Helmi on ollut Puolustusvoimien huolenaiheena pitkään. Helsingin Sanomat kertoi lauantaina, että myös supo olisi seurannut yhtiötä vuosia.

KRP tiedotti kuitenkin eilen, että kyse on Verohallinnon kanssa tehtävästä talousrikostutkinnasta, eikä supo ole KRP:n mukaan ollut mukana operaatiossa.

