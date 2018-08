Senaatti-kiinteistöt vastaa Suna Kymäläiselle: ”Turvallisuusviranomaiset päättävät, mitä kiinteistöjä voidaan myydä”

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on kritisoinut valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen toimintaa. Hän ihmetteli 10.8. tiedotteessaan, että Imatralla kaupattavana on Immolan varuskunnan kiinteistöjä, joista on suora näköyhteys varusmieskomppaniaan, jossa koulutetaan armeijan erikoisjoukkoja.