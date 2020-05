”Seppo Sorvaajasta byrokraattisuus voi tuntua ylitsepääsemättömältä” – SDP:n Malm: Ihminen tarvitsee ihmistä – myös TE-toimistossa

Kansanedustaja Niina Malm (sd.) pitää tärkeänä, että TE-toimistoja kehittäessä huomioidaan paremmin ihmisten henkilökohtaiset tarpeet.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan vuoden 2013 työ- ja elinkeinotoimistojen uudistus ei ole onnistunut parantamaan asiakastyytyväisyyttä tai työllisyyttä.

– On tärkeää ymmärtää, että työttömyys on ihmiselle aina ikävä tilanne, johon tarvitaan henkilökohtaista palvelua. Jos ”Seppo Sorvaaja” on ollut ennen työttömyyttään 40 vuotta samalla työnantajalla, TE-toimiston byrokraattisuus voi tuntua todella ylitsepääsemättömältä, Malm toteaa tiedotteessa.

VTV:n tarkastuskertomuksen mukaan työttömyyden keskimääräinen kesto piteni 2–3 viikkoa niissä kunnissa, joista TE-toimisto lakkautettiin uudistuksen jälkeisinä vuosina.

– Ei ole varsinaisesti mikään yllätys, että TE-toimistojen lakkauttamiset ja verkostojen kaventamiset ovat johtaneet työnhaun tehostamisen sijasta siihen, että työnhaku on pikemminkin hidastunut. Uudistuksella haettiin parempaa tuottavuutta, mutta sitä ei selkeästi saavutettu. Ihminen tarvitsee ihmistä, myös TE-toimistossa, Malm painottaa.

Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa on linjattu, että henkilökohtaisen palvelun resurssit TE-toimistoissa turvataan.

– VTV:n tarkastuskertomus vahvistaa entisestään sitä viestiä, että TE-toimistoihin todella tarvitaan lisää henkilökohtaista palvelua. Tarkastusviraston suositus siitä, että työ- ja elinkeinoministeriö arvioisi yhdessä TE-toimistojen kanssa tarvittavia muutoksia ja uudistuksia, on mielestäni tärkeä ottaa huomioon jatkoa valmistellessa, Malm sanoo.