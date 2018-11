Seuraavalla maan hallituksella edessä jättiurakka

Puolueet asettivat viikonloppuna kilvan eduskuntavaaliehdokkaita ja jotkut ryhtyivät jopa maalailemaan tulevaa. Sipilä visioi suurimmalla pensselillä. Vahinko vaan, että hän unohti tekemänsä huonon pohjatyön.

Seuraavalla maan hallituksella tulee olemaan jättiurakka. On otettava vastaan globaalit tyrskyt: maailman talouden notkahdus, kauppasodat, äärioikeistolaistuminen, vaihtoehtoiset totuudet ja yhä kasvava mammonan mahti ihmisestä välittämättä.

Kun tähän lisätään Sipilän hallituksen sudenkuopat, on työmäärä valtava. Meidän on kyettävä antamaan jokaiselle ihmisarvoinen elämä ja pidettävä huolta siitä, että maailmanlaajuisesti ihmisarvo on loukkaamaton.

Täällä kotimaassa lasten subjektiivinen päivähoito on palautettava. Jokaisella lapsella on oltava tasaveroinen mahdollisuus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työllisiä vai työttömiä.

Jokaiselle nuorelle on taattava peruskoulun jälkeen lukio- tai ammattikoulututkinto nostamalla oppivelvollisuutta. Nyky-yhteiskunnassa ei pärjää ilman ammattia. Ketään ei saa jättää pelkän peruskoulun varaan.

Valtion ja kuntien on otettava vastuuta työllisyydestä. Sakkomaksut pitää käyttää työpaikkojen luomiseen ei katoavaksi hötöksi valtion budjettiin. Aktiivimalli ei ole työllisyyden hoitamista, se on ongelmien heittämistä ihmisten syliin. Ihmettelen, mikä naivismi saa Sipilän ajattelemaan, että rankaisemalla työtöntä hän kykenee luomaan tyhjästä työpaikan.

Indeksikorotukset on palautettava. Eläkeläiset, sairaat, vammaiset, lapsiperheet ja työttömät eivät pärjää ilman niitä, koska hinnat nousevat koko ajan. Valtiolla on vastuu kaikista kansalaisistaan. Verotus on saatava raiteilleen. Indeksileikkauksia Sipilä on yrittänyt korjata keventämällä kaikkien verotusta. Tämä on väärää politiikkaa, koska reilusti yli puolet kevennyksistä ohjattiin kaikkein rikkaimmille. Sipilän hallitus ottaa rikkaita suosivan veropolitiikkansa takia miljardin lisää velkaa ja kansa maksaa. Pääministeri Sipilä unohti vaaliavauksessaan kertoa tämän.

Elämme vielä hienoista noususuhdannetta ja velkaannumme miljarditahtia. Mitä tapahtuu, kun nousu hiipuu ja taantuma nostaa päätään. Näihin asioihin meidän on keskityttävä ja löydettävä toimivat ratkaisut ensi hallituskaudella. Näiden asioiden korjaamiseen sosialidemokraatit ovat sitoutuneet.

Nykymeno on kylmää. Itsekästä politiikkaa ei vain meillä vaan maailmalla yleensäkin. Suurvaltajohtajat idässä, lännessä sekä Lähi- ja Kaukoidässä harjoittavat tällä hetkellä ”kaikki minulle heti tässä ja nyt-politiikkaa”. Se on pelottavaa, koska yhteentörmäys on liian lähellä.

Tällä kertaa kirjoitan tätä kolumnia varsin surullisissa merkeissä. Hyvän ystäväni isä siirtyi viikonloppuna ajasta ikuisuuteen. Suruviesti ei tullut tietämättä, yllättäen kuitenkin. Olen ollut ystäväni tukena viimeiset viikot. Nämä viikot ovat näyttäneet minulle vanhusten hoidon ja huollon nurjan puolen. Valitettavasti. Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että sote-uudistus tarvitaan, mutta yksityistäminen ei ole ratkaisu.

Talvi tekee tuloaan. Nautitaan siitä ja pidetään huolta, että ilmastonmuutos ei vie lapsenlapsiltamme talven riemuja.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Vaasasta.