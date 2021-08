”Seuraavat tunnit erittäin vaarallisia” – tämä tiedetään nyt Kabulin räjähdyksistä

Ainakin viisi on kuollut ja yli kymmenen haavoittunutta on tuotu sairaalaan Kabulin lentokentän ulkopuolella tapahtuneiden räjähdysten jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi kabulilaisessa sairaalassa paikalla ollut uutistoimisto AFP:n kuvaaja.

Aiemmin Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja John Kirby vahvisti, että Afganistanissa Kabulin lentokentän yhdellä sisäänkäynneistä tapahtunut isku on vaatinut useita uhreja.

Pentagon vahvisti myös ainakin toisen räjähdyksen Baron-hotellin lähellä. Baron-hotelli on paikka, jota on BBC:n mukaan käytetty välietappina evakuoitaville länsimaalaisille. Joukossa on sekä siviileitä että Yhdysvaltain sotilaita. Uhrien määrää Kirby ei vielä osannut kertoa.